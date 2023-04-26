曝台灣有與「五眼聯盟」情報對接機制　蔡明彥：包含即時性情報交換

▲蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國安局長蔡明彥今（26日）上午赴立法院外交國防委員會進行專案報告並備質詢。蔡明彥答詢時，透露台灣有與「五眼聯盟（Five Eyes）」情報合作機制，也有即時性情報的通報跟聯繫。

國民黨立委陳以信今質詢蔡明彥時表示，國安局去年起大幅更新內部電腦設備，跟國外情報機構設備相仿，美國為「五眼聯盟」合作機制一環，未來我方若要跟「五眼聯盟」合作，國安局更新的設備有無能力接軌？

蔡明彥說，國安局在這方面有特別注意，在情報合作部分，除了實體交流、會晤以外，如何建立起網路即時通報跟聯繫機制，這是國安局正在建置的系統，這就是為什麼在預算編列上有特別編列一些資源。

陳以信詢問，國安局未來若要「五眼聯盟」進行情報對接，新的設備可以對接上嗎？蔡明彥回應，「有！有！有！」會透過保密性的系統。陳以信追問，現在我方有無跟「五眼聯盟」實際進行情報交換？蔡明彥表示，都有，也有即時性的，都有進行。

「五眼聯盟」是由美國、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭組成的情報共享聯盟，歷史可追溯到第二次世界大戰，而面對中國在國際的影響力上升，「五眼聯盟」2018年擴大與日本、德國、法國等國合作，反制中國擴張。