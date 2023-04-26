漢光39號5月兵推、7月實兵演練　5大重點強化：戰力保存、海上截擊

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

國防部26日表示，國軍今年「漢光39號」演習，區分5月「電腦輔助指揮所演習」及7月「實兵演練」2個階段實施，以國軍戰力現況，驗證三軍部隊平時戰訓整備、軍民整合及執行作戰計畫能力；至於演習重點，則包括「精進戰力保存」、「強化海上截擊與護航能力」、「提升國土防衛作戰效能」、「堅韌後勤支援措施」與「防疫措施」等。

在演習規劃部分，國防部表示，電腦輔助指揮所演習於5月15至19日實施，想定發展以現階段敵軍犯台各種可能行動及年來擾台軍演態樣，作為想定發展基礎，並藉近年圖上兵棋推演研討成果，以及借鏡俄烏戰事，於疫情趨緩下，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施5天4夜，連續24小時之對抗演習。

國防部指出，實兵演習於7月24至28日實施，延續電腦輔助指揮所演習及平時作戰計畫演練，整合「萬安、同心、自強及民安」等全民防衛課目，於本、外離島作戰現地，由統裁部設計想定發布狀況，並設置假想敵，誘導三軍部隊實施5天4夜實兵、實裝、部分實彈對抗演練，主在找出缺點力求策進，以提升三軍各級部隊執行作戰計畫之能力。

在演習重點方面，共計有5點，首先是「精進戰力保存」，國防部表示，戰力保存為戰力發揮之基礎，持續驗證空中兵力分散部署、軍民用機場徵用，海上兵力機動與護航、地面部隊戰術部署、偽裝、掩蔽及後勤支援等措施，確保三軍戰力完整與安全。

第二是「強化海上截擊與護航能力」，國防部表示，會整合岸置反艦武器、海上兵力及海巡艦艇等，並在空中兵力與地面火力支援掩護下，對敵制海編隊與兩棲船團，實施重層打擊與飽和攻擊；另於對外主要航道，演練聯合反封鎖護航作戰，維護海上交通線安全，反制敵封鎖。

第三為「提升國土防衛作戰效能」，國防部指出，會依敵三棲進犯場景，於各作戰區重要海灘、港口或機場，整合常備、後備部隊及地方全民總力，演練灘岸火殲、反擊作戰、城鄉守備等國土防衛作戰，以建構全民防衛體系，強化國安韌性。

另外，國防部表示，為驗證作戰計畫、民物力動員及軍民融合之全民防衛能力，將年度「同心」、「自強」、「民安」及「萬安」演習納入演練規劃，整合地方警、消及民防團隊與組織，執行後備部隊動員、臨戰訓練；民、物力徵用、戰災搶救及防空疏散等，共同防護城鄉及「關鍵基礎設施」之安全。

第四是「堅韌後勤支援措施」，國防部表示，各類油、彈、重要軍品、物資整補，採「前推部署、預置分」方式，預屯於部隊周邊戰術地區堅固建物，並開設補給、保修前支點及醫療站等，以迅速補給，降低輸運與整補之風險，提升部隊作戰持續力。

最後是「防疫措施」，國防部強調，演習全程，參演官兵（含動員召集部隊）均遵照防疫指導，嚴守各項防疫措施，防範疫情感染，維護官兵身體健康，有助於部隊遂行戰訓任務。