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「瓜地馬拉已有台灣電動巴士」　蔡英文：相信能有更廣國際市場

▲▼總統蔡英文26日陪同瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）參訪華德動能中港廠。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文26日陪同瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）參訪華德動能中港廠。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日陪同瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）參訪華德動能中港廠，了解台灣電動車產業。蔡英文表示，瓜地馬拉已經有台灣的電動巴士在試營運當中，她相信接下來兩國持續加強合作，能為台灣的電動車產業打開更廣大的國際市場。

蔡英文表示，幾週前她到瓜地馬拉訪問時，賈麥岱說，瓜地馬拉已經在去年通過電動運輸法案，非常歡迎台灣的電動車產業到瓜地馬拉投資。所以，她特別邀請賈麥岱，一起來了解電動車產業的發展。

蔡英文說，今天參訪的華德動能科技公司是電動車創新服務的標竿，他們可以提供一站式服務，除了電動車，還有儲能系統、智慧充電排程、電動巴士營運場站建置，可說是軟體、硬體，通通都非常擅長，「這樣優異的實力也讓華德動能早已布局國際，前進日本市場」。

蔡英文提到，目前在瓜地馬拉已經有台灣的電動巴士在試營運當中。她相信，接下來兩國持續加強合作，能為台灣的電動車產業打開更廣大的國際市場，希望在落實能源轉型、推動綠色運輸的同時，也能帶動產業的升級和發展，提供就業的新機會。

蔡英文表示，期待藉由大家這次參訪，能對瓜地馬拉的綠色運輸發展有所幫助，未來很樂意持續分享台灣在電動車產業的經驗和技術，和瓜地馬拉一起為全球淨零轉型的目標盡一分心力。

賈麥岱致詞時表示，感謝蔡英文邀請他參觀華德動能中港廠，這是一間擁有政府認證及生產出台灣第一輛電動巴士的工廠。他認為，地球的希望就是建立在這樣的投資項目上，提供都會地區人民，在移動時更環保的選擇，這是對生態友善的選擇，可以減少碳排放量，並努力改善全球暖化。

賈麥岱說，瓜地馬拉被評比為中美洲地區具備高度經濟韌性的國家，也是後疫情時代，拉丁美洲地區經濟復甦最快、最穩定的國家，因此被列為投資條件良好的國家之一。該國政府目前正推動一系列吸引外資直接投資的政策，包括提供賦稅優惠、自由貿易區及優良的人力資源。

賈麥岱指出，瓜地馬拉是拉丁美洲地區第一個通過發展電動車的國家，因此可以在沒有賦稅壓力下生產及採買電動車。擁有如此賦稅減免及通過法案的國家並不多，相信在此法律架構及優惠投資條件下，對於致力推動電動車及綠能發展的企業，可以提供瓜國消費者更環保的選項。

賈麥岱表示，瓜地馬拉鄰近北美自由貿易協定的廣大市場，也就是加拿大、美國及墨西哥等地區，具備地理優勢，因此也特別提供近岸生產方案；加上中美洲地區與美國簽署的自由貿易協定，中美洲地區生產的產品進口到美國市場亦享有相關關稅減免。瓜國向所有生產業者敞開大門，提供許多便利，他也邀請更多業者與該國一起努力，實現瓜國的經濟翻轉、社會發展及繁榮。

▼總統蔡英文26日陪同瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）參訪華德動能中港廠。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文26日陪同瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）參訪華德動能中港廠。（圖／總統府提供）

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