毛小孩太可愛！蔡英文曬家中3退役導盲犬　宣導「四不一問」

▲蔡英文領養Bella、Bunny和Maru三隻退役導盲犬。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



記者詹宜庭／台北報導

今（26）日為國際導盲犬日，總統蔡英文透過臉書曬出她所領養的三隻退役導盲犬並宣導，若在路上遇到視障朋友帶著導盲犬，記得「四不一問」：不呼叫、不餵食、不撫摸、不拒絕、主動詢問協助。此外，目前導盲犬寄養家庭強力招募中，歡迎有興趣的民眾領養，「我們一起努力，為視障朋友及導盲犬，打造更友善的環境！」

蔡英文今日在臉書發出她與家中三隻退役導盲犬的合照，她表示，從2016年收養Bella、Bunny和Maru到現在，牠們年紀已經有點大了，不過還是一樣活潑又貪吃。不過，她也要宣導一下，如果大家在路上遇到視障朋友帶著導盲犬，記得「四不一問」：不呼叫、不餵食、不撫摸、不拒絕，並且主動詢問協助。

蔡英文強調，培育導盲犬，也需要更多朋友成為寄養家庭，幫助幼犬適應人類的社會環境。目前導盲犬寄養家庭強力招募中，歡迎有興趣的民眾領養，「我們一起努力，為視障朋友及導盲犬，打造更友善的環境！」

「國際導盲犬日」訂於每年的4月的最後一個星期三，世界各地許多導盲犬機構在這一天舉辦活動，以表達對導盲犬的感激之情，並提高對導盲犬的認識。為了配合國際導盲犬日，「惠光導盲犬教育基金會」每年從3月到5月舉辦大型導盲犬宣導活動，教育公眾關於導盲犬的知識，並促進台灣成為更加友善的導盲犬社會。台灣導盲犬協會也將4月訂為導盲犬月，並在全台各地舉辦推廣活動，以提高民眾對導盲犬的認識。