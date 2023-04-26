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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟賴清德「精神分裂」　朱立倫連3嗆：拿國民黨的香拜台獨神主牌

▲朱立倫出席國民黨中常會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

副總統賴清德日前演講時，抨擊國民黨的國家認同陷入「精神分裂」，對此，國民黨主席朱立倫今（26）日出席中常會時反擊，賴清德才是為了選舉搞到精神分裂，一個醫生出身的賴清德，今天自己本身醫術差、治理能力差就算了，但不能沒有醫德，每天主張台獨，卻現在拿國民黨香拜民進黨神主牌的人，「才是精神分裂！」

朱立倫批評，民進黨的治理失敗讓全民受害，不但看到台灣民主的倒退、兩岸兵凶戰危、經濟蕭條，最近台灣成為犯罪天堂、犯罪樂園，執政黨這三年來，治安事件上升10%，詐騙上升26%，「作為執政當局該不該負起責任？」

朱立倫進一步指出，其實最大的詐騙集團是民進黨，開的支票通通跳票，現在又出現另一個詐騙集團，還說別人有精神分裂，「賴清德主席，今天全台都知道你是台獨金孫、堅定的台獨主張者，務實的台獨工作者，長期以來秉持這樣的基本信念，不斷的抗中、反中、去中，現在要來選舉就說要和平，兩岸要和平，請問反中、抗中、去中一輩子，拿著台獨神主牌一輩子，國民黨主張的和平、護台、保台，要拿國民黨的香去拜民進黨的神主牌嗎？」

朱立倫致詞火力全開，一個醫生出身的賴清德，今天自己本身醫術差、治理能力差就算了，你不能沒有醫德，用精神分裂指控別人，因為每天主張台獨，朱立倫氣到連三問，「是拿國民黨香拜民進黨神主牌嗎？才是精神分裂的人！」

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