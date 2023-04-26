民進黨立委初選最快明落幕　賴清德喊團結共赴大選

▲民進黨主席賴清德今日向黨內喊話盼促團結。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委初選民調最快26日晚間就會落幕，總統參選人、黨主席賴清德下午特別在中常會表示，立委初選結束就是團結的開始，請黨中央和各個政治領袖化解在初選當中的不愉快，團結共赴大選。

民進黨今天晚間將進行最後兩區電話民調作業，其中，指標激戰區的新北市第三選區（三重）上演派系大亂鬥，正國會前市議員李坤城、蘇系市議員李余典、英系市議員彭佳芸積極爭取提名，備受黨內矚目；另桃園市第一選區現任立委鄭運鵬爭取連任，面對前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓挑戰。

民進黨立委初選民調將在今天晚間落幕，但黨內憂心初選競爭恐影響未來整合，據轉述，賴清德下午在中常會向黨內同志喊話說，今天民進黨即將做完初選區域的民意調查，初選結束就是團結的開始，也請黨中央以及民進黨內的各政治領袖，協助化解在初選當中的各項不愉快，然後團結共赴這場重要的大選。

據轉述，黨秘書長許立明會中也談及，新北市議會總質詢在國民黨護航下，整整提前了1個多月的時間，感謝民進黨團團結一致、彰顯意志、踩住立場，把國民黨的荒謬言行訴諸人民，民進黨也會持續關注新北市議會總質詢提前的議題，請新北市長侯友宜務必專心市政；他亦觀察選戰氛圍指出，現在選舉局勢似乎已漸漸導向內政議題的攻防，民進黨應慎防。