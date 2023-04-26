民進黨中常會大啖「挺台灣」椪餅　賴清德自喻唐僧

▲民進黨中常會吃「挺台灣」椪餅。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人、黨主席賴清德26日在中常會中表示，立委初選結束就是團結的開始，盼化解不愉快，團結共赴大選。此外，會中也出現一段有趣的小插曲，中常委林俊憲特別從台南帶來繪製賴清德頭像的「挺台灣」椪餅，賴清德開玩笑說，可以將圖像當作「唐僧肉」，吃下肚可強身健體。

民進黨立委初選民調將在今天晚間落幕，但黨內憂心初選競爭恐影響未來整合，據轉述，賴清德今天下午在中常會向黨內同志喊話說，今天民進黨即將做完初選區域的民意調查，初選結束就是團結的開始，也請黨中央以及民進黨內的各政治領袖，協助化解在初選當中的各項不愉快，然後團結共赴這場重要的大選。

據轉述，黨秘書長許立明會中也談及，新北市議會總質詢在國民黨護航下，整整提前了1個多月的時間，感謝民進黨團團結一致、彰顯意志、踩住立場，把國民黨的荒謬言行訴諸人民，民進黨也會持續關注新北市議會總質詢提前的議題，請新北市長侯友宜務必專心市政；他亦觀察選戰氛圍指出，現在選舉局勢似乎已漸漸導向內政議題的攻防。

此外，會中也出現一段有趣的小插曲，林俊憲特別從台南帶來繪製賴清德頭像與「挺台灣」字樣的椪餅，該圖像出自知名插畫家蠢羊之手，據轉述，有中常委打趣說，不曉得是否能把賴清德吃下肚，而賴清德也笑回，大家可把圖像當作「唐僧肉」，吃下去可以強身健體、長命百歲。

▲賴清德日前透過社群平台分享印製Q版頭像的椪餅。（圖／翻攝自賴清德IG）