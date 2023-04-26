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獨／馬祖岸巡高官A軍糧罐頭！運回台還找司機接貨...友驚曝內幕

▲▼馬祖莒光鄉阿兵哥21天沒肉吃 國軍憤怒沙灘留言想吃肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

▲3月傳出馬祖國軍因數日沒肉吃，僅能吃飯配罐頭，國軍憤而在沙灘寫下想吃肉求救字句。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者黃宥寧／台北報導

認有機可乘？海巡署馬祖岸巡隊參謀主任林佑柏、曾姓少校後勤官及張姓女上士3人涉侵佔配發給官兵土豆麵筋、鮪魚、牛肉、八寶粥等各式罐頭，士檢日前指揮廉政署搜索，複訊後認林男、曾男、張女涉犯貪污治罪條例中侵占公有財物罪，有串、滅證等之虞，向法院聲押禁見獲准。知情人士向《東森新媒體ETtoday》曝光林、曾二人財力。

知情人士表示，45歲林姓參謀主任是陽光又正面的人，之前還當過龍舟隊隊長，過去也曾任金馬澎分署前分署長秘書，工作表現正常，其妻有開店應是不缺錢；至於曾姓少校後勤官則待過巡防科，家境感覺也不錯。

知情人士也嘆氣說，外島物資匱乏，故每個月會固定補罐頭給與國軍、海巡，但就像3月有官兵於西莒島沙灘寫「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」字句，可能弟兄吃膩，罐頭擺久就過期，林才認有機可乘。

▲▼ 。（圖／翻攝自欣欣生技食品）

▲林等人涉侵佔國軍多款罐頭。（示意圖／翻攝自欣欣生技食品）

據了解，林3人涉侵佔罐頭品項有花生麵筋、紅燒牛肉、玉米罐頭、鮪魚鹹罐頭以及甜八寶粥等，他們疑用公務船運送到碼頭並透過往返台灣與馬祖交通船運送到台灣，再由不知情友人幫忙接貨運送。

檢調日前前往林男家搜索，發現零星罐頭，張女家則搜出數量較多罐頭，而這些罐頭上並無印海巡或是軍用特別字樣，士林地檢署20日複訊後，認3人涉犯貪污治罪條例侵占公有財物罪、且有未釐清部分，有串、滅證等之虞，向法院聲押禁見，21日士院裁准。

由於案發時間為去年年底，至於3人犯案時間長達多久，侵佔罐頭數量，是否有侵佔販賣牟利等，後續將持續調查。

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