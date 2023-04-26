北投民宅藏天九牌賭場　「水管裝針孔」躲查緝還是破功

記者黃宥寧／台北報導

百密總有一疏！北市北投區文林北路某住宅，因出入人口複雜，引起鄰居注意進而向警方檢舉。北投警昨（25日）持搜索票破門攻堅，果真像打開「驚喜包」一樣，當場見17名賭客開心聚賭，狡猾的工作人員更在塑膠水管內安裝針孔攝影機，藉以查看有無警方上門，劉姓負責人被依賭博罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市北投區文林北路某處民宅被當賭場據點，因出入複雜遭檢舉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方表示，北市警察局督察室接獲賭場藏身在文林北路某民宅內，立刻請北投分局配合清查，經埋伏蒐證，25日晚間7時許，見人潮湧入時機成熟之際，持搜索票破門入內實施搜索。

▲賭場人員於塑膠水管內安裝針孔攝影機，藉以觀察警方有無上門。（圖／記者黃宥寧翻攝）

當場查獲賭場內17名賭客開心開賭天九牌，劉姓負責人及工作人員共4名也在內，警方同時查扣抽頭現金2萬1500元、賭資6萬1700元及預備賭資8000元，合計9萬1200元、相關供賭證物一批。

▲北投區某民宅內藏賭場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

60歲劉姓負責人及3員工訊後被依賭博罪，移送士林地檢署偵辦，複訊後交保，賭客依社會秩序維護法裁罰。北投分局呼籲治安無假期，將持續強力掃蕩各種違法行為，以淨化轄區治安。