國軍官兵裸體「騎馬打仗」！鹹濕親吻照外流　航特部證實要罰了

▲陸軍航特部官兵裸上身「騎馬打仗」，照片外流影響國軍形象，航特部要懲罰了。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台南歸仁陸軍航空特戰司令部（航特部）日前遭人爆料，有官兵在營區附近的店家聚餐時玩得太嗨，有人當眾脫下上衣，還有人跨坐在另一人大腿上，做出一系列不雅動作，照片外流後引發外界非議。對此，航特部證實，確實有違反軍紀情況，目前已召開檢討會，將派人進行調查，視情節懲處相關人員。

航特部一群官兵日前前往營區附近的餐廳聚餐，席間除了飲酒狂歡外，還嗨到玩起了鹹濕遊戲。照片可以看見，有官兵上半身赤裸地坐在椅子上，另一人則直接跨坐在他身上，做出騎馬打仗、嘴對嘴親吻等行為，旁邊有人在歡呼、有人則拿手機拍照錄影。

▲照片中2人除了做出騎馬打仗的姿勢，還做出捧臉嘴對嘴親吻等行為。（圖／翻攝自臉書）

聚餐照片外流後，引發外界撻伐，認為官兵行為脫序，有損國軍形象。對此，航特部政戰主任王信為證實，照片中的官兵所屬飛行訓練指揮部士高班學員，由於當時有學員即將退訓，4月12日放假後才包下營區附近餐廳舉辦歡送會。

王信為表示，照片是在場學員為留念而拍攝，得知照片外流影響國軍形象，學員們也深覺沮喪。航特部25日已針對此事召開檢討會，一旦確定在場有哪些人員有違紀行為，將視情節大小予以懲處，未來也會加強軍紀宣教，維護國軍形象。