　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

年度檢察長遴選「有人沉不住氣」　檢改團體支持法務部辦公聽會

▲▼網路購物，購物糾紛，正義女神，法秤，司法。（圖／pixabay）

▲劍青檢改肯定法務部將建立檢察長遴選多元管道。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

法務部日前公布年度檢察長人事調動，但過程中傳出有候選人不當請託、過度聯絡的情況，引起基層建言未來檢察長遴選應舉辦公聽會，避免私下不當連結，提高人選公信力，對此，法務部25日晚間回應，表示將研擬建立遴選多元管道，協助檢審委員認識參加遴選者，獲得充足的資訊，劍青檢改26日表示肯定法務部開啟改革。

本次檢察長遴選結果出爐前，檢察界傳出針對特定候選人的黑函，以及部長其實已有口袋名單，對此，法務部長蔡清祥在4月21日的檢審會中澄清，如果有候選人事前詢問他的意見，他的回覆都是「你要表達你的意願，我尊重」，這句話不能被解讀成是部長要某人報名的。蔡表示，這次遴選前，為了尊重當人意願，的確有提前徵詢，但有人就是沉不住氣，提早講出去。

對此，劍青檢改25日呼籲建立公開透明的遴選制度，建立公聽會制度，禁止請託與不當連結，邀請檢察長候選人在檢審委員面前，闡述個人理念，禁止候選人與民選檢審委員在遴選期間接觸，劍青並指出如果法務部畫地自限不願開辦公聽會，劍青可以自己辦。

法務部隔天就回應表示，將研擬建立遴選多元管道，協助檢審委員認識參加遴選者，獲得充足的資訊，從眾多候選人中選賢與能。劍青檢改27日再發聲明，表示欣聞法務部正面回應支持辦理類似候選人公聽會之建議，相信這是檢察人事制度邁向更完善之一步。

劍青檢改指出，檢察長之遴選機制，係由檢審會篩選2倍入圍，提供法務部長從中勾選。檢審會與部長既係相互制衡，分庭抗禮，自應各司其職，共構人事。故前階段檢審委員於篩選時，倘能自公平、公正之公聽會(或說明會)獲取資訊，候選人亦已獲得公平闡述之機會，便可配套禁止請託拜票，避免私下不當連結，當可能提高公信力，推薦出更好人選給部長圈選。

回顧法務部4年多來已堅定實施一二審輪調歷練、一審票選主任等制度，且於檢察長遴選上主動配合檢審委員公開透明徵求機制，均能主動提早一個月前公告日程，相關人事改革逐步推進中；本會期許部裡繼續堅持改革，未來規畫公聽會(或說明會)能配套禁止不當請託拜票，規劃細節能廣徵檢察官意見，團結檢察官士氣，讓各項制度日臻完善。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
飛一半駕駛艙窗戶脫落「機長被吸出窗外」　機上87人奇蹟生還
侯友宜市政總質詢解套　傳國民黨最快5月17日徵召總統人選
男持1kg大麻被判死！　新加坡不顧反對聲浪「今已處決」
快訊／桃機接通報「班機藏爆裂物」！　航班急停跑道關閉
李多慧私下反差模樣全公開！　1行為隨行翻譯崩潰
快訊／林采緹認愛「小2歲帥老闆」！　恩愛全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道「絕命終結站」片！鐵鉤飛砸玻璃慘裂　女駕駛嚇：我差點沒了

聯華無情火！二寶媽加護病房搏鬥中　家屬集氣盼盡早脫離險境

桃園「雨刷終結者」抓到了！退休男沒事找事做　至少6車被毀

透天厝前「機車莫名起火」險阻逃生！竟是3男縱火洩恨

男同學踹下體碰胸部...霸凌1年　可憐小四女童「只敢用書包擋」

年度檢察長遴選「有人沉不住氣」　檢改團體支持法務部辦公聽會

台商學弟多次宴請學長　吸收情治人員當共諜！慘被打臉下場出爐

20歲男不想當兵！搭船到柬埔寨賺錢　滯留7個月未歸下場慘

老公不在！人妻在家用這招減肥　攝影師崩潰提告

蒙面怪客突攔車問路！貨車司機衝來丟「正義球棒」原因曝

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

國道「絕命終結站」片！鐵鉤飛砸玻璃慘裂　女駕駛嚇：我差點沒了

聯華無情火！二寶媽加護病房搏鬥中　家屬集氣盼盡早脫離險境

桃園「雨刷終結者」抓到了！退休男沒事找事做　至少6車被毀

透天厝前「機車莫名起火」險阻逃生！竟是3男縱火洩恨

男同學踹下體碰胸部...霸凌1年　可憐小四女童「只敢用書包擋」

年度檢察長遴選「有人沉不住氣」　檢改團體支持法務部辦公聽會

台商學弟多次宴請學長　吸收情治人員當共諜！慘被打臉下場出爐

20歲男不想當兵！搭船到柬埔寨賺錢　滯留7個月未歸下場慘

老公不在！人妻在家用這招減肥　攝影師崩潰提告

蒙面怪客突攔車問路！貨車司機衝來丟「正義球棒」原因曝

再會！柴聯自強號退役「旅客不捨道別」　5.8萬司軔閥把手秒殺　

麥拉倫「750S超跑」正式登場！新車尾超潮　740匹超P1成品牌最強

韓國串流巨頭下半年來台！股東產值達5兆韓元　台流恐受重度衝擊

虎航班機起飛就返航！爬升時出現「異常訊號」回航檢修

雞蛋專案進口延至明年6月「加強庫存」　陳吉仲：明年不缺蛋

是有多氣？90歲阿嬤忘掉很多事　仍記得「老伴前女友名字」

昆凌IG和周杰倫放閃　結伴打高爾夫同框「大咖球星」！

太空人斷光芒主場14連勝　遭完封無緣續寫紀錄

朴敘俊「必開燈睡」聽到詭異聲　常被鬼壓床：高三第一次看見鬼

爽看林書豪轉播「卻撞破超綠現場」　他淚截圖：和我哥們好親密

社會熱門新聞

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

父親開管委會暫離　民眾目擊3歲女童掛窗邊墜落亡

即／淡水失業男舉槍轟頭亡！母返家驚見哭斷腸

大飛宿醉開車最終下場出爐　他道歉喊：絕不再犯

3歲女兒爬對外窗「7樓墜落亡」　單親父超自責

少年開槍被逮　稱槍是蝦皮買的

不僅嫖8酒店妹！　台南淫官還涉光電索賄案

國民黨女強人「數千萬老本」被掏空！　

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

不爽「阿嬤怕妳冷」！媳逼孩34度「穿羽絨衣」

民宅囚禁4豬仔逼性交　7惡匪起訴

更多熱門

相關新聞

檢察長人事謠言滿天飛 劍青檢改發聲明

檢察長人事謠言滿天飛 劍青檢改發聲明

檢察長人事謠言滿天飛。由基層檢察官組成的檢青檢改訪查發現，這次檢察首長遴選，有若干不當請託或疑似過度聯絡情況，為促進未來檢察長遴選程序公開、公正及公平，有完善程序必要，發出聲明要求遴選程序務必公開透明。

檢察長調動　鄭銘謙將接北檢

檢察長調動　鄭銘謙將接北檢

屏檢察長上警廣教民眾識詐

屏檢察長上警廣教民眾識詐

連江檢察長提醒新住民法律規範

連江檢察長提醒新住民法律規範

犯保屏東分會舉辦網絡聯繫會議　跨單位資源合作

犯保屏東分會舉辦網絡聯繫會議　跨單位資源合作

關鍵字：

法務部檢察長遴選檢審會劍青檢改

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

林采緹離婚3年有「新戀情」！

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面