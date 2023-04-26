年度檢察長遴選「有人沉不住氣」　檢改團體支持法務部辦公聽會

▲劍青檢改肯定法務部將建立檢察長遴選多元管道。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

法務部日前公布年度檢察長人事調動，但過程中傳出有候選人不當請託、過度聯絡的情況，引起基層建言未來檢察長遴選應舉辦公聽會，避免私下不當連結，提高人選公信力，對此，法務部25日晚間回應，表示將研擬建立遴選多元管道，協助檢審委員認識參加遴選者，獲得充足的資訊，劍青檢改26日表示肯定法務部開啟改革。

本次檢察長遴選結果出爐前，檢察界傳出針對特定候選人的黑函，以及部長其實已有口袋名單，對此，法務部長蔡清祥在4月21日的檢審會中澄清，如果有候選人事前詢問他的意見，他的回覆都是「你要表達你的意願，我尊重」，這句話不能被解讀成是部長要某人報名的。蔡表示，這次遴選前，為了尊重當人意願，的確有提前徵詢，但有人就是沉不住氣，提早講出去。

對此，劍青檢改25日呼籲建立公開透明的遴選制度，建立公聽會制度，禁止請託與不當連結，邀請檢察長候選人在檢審委員面前，闡述個人理念，禁止候選人與民選檢審委員在遴選期間接觸，劍青並指出如果法務部畫地自限不願開辦公聽會，劍青可以自己辦。

法務部隔天就回應表示，將研擬建立遴選多元管道，協助檢審委員認識參加遴選者，獲得充足的資訊，從眾多候選人中選賢與能。劍青檢改27日再發聲明，表示欣聞法務部正面回應支持辦理類似候選人公聽會之建議，相信這是檢察人事制度邁向更完善之一步。

劍青檢改指出，檢察長之遴選機制，係由檢審會篩選2倍入圍，提供法務部長從中勾選。檢審會與部長既係相互制衡，分庭抗禮，自應各司其職，共構人事。故前階段檢審委員於篩選時，倘能自公平、公正之公聽會(或說明會)獲取資訊，候選人亦已獲得公平闡述之機會，便可配套禁止請託拜票，避免私下不當連結，當可能提高公信力，推薦出更好人選給部長圈選。

回顧法務部4年多來已堅定實施一二審輪調歷練、一審票選主任等制度，且於檢察長遴選上主動配合檢審委員公開透明徵求機制，均能主動提早一個月前公告日程，相關人事改革逐步推進中；本會期許部裡繼續堅持改革，未來規畫公聽會(或說明會)能配套禁止不當請託拜票，規劃細節能廣徵檢察官意見，團結檢察官士氣，讓各項制度日臻完善。