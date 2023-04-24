檢察長人事謠言滿天飛 劍青檢改發聲明

▲法務部檢察官人事審議委員會通過部長蔡清祥圈選出的全國人一二審檢察長人選，檢方謠言滿天飛，劍青檢改發聲明要求人事程序透明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇位榮／台北報導

法務部檢審會上週五開會通過法務部長圈選的全國一二審檢察長，由於開會前法務部長蔡清祥到場澄清，外界質疑有候選人向檢審委員或對外自稱已獲法務部長規劃支持為首長，人事謠言滿天飛。由基層檢察官組成的檢青檢改訪查發現，這次檢察首長遴選，有若干不當請託或疑似過度聯絡情況，為促進未來檢察長遴選程序公開、公正及公平，有完善程序必要，今天發出聲明要求遴選程序務必公開透明，建立公聽會制度並禁止請託與不當連結。

劍青檢改聲明如下：

一、公開透明遴選制度應堅定永續辦理

本會自108年起推動檢察長遴選公開透明制度，旨在廣納公議，向部長推薦更孚民意基礎之候選人；同時須監督9位民選委員，僅能在公開透明的報名名單加以篩選，不容任何人突襲夾帶闖關，更能從最後已入圍、未入圍之名單加以比較公評，俾供全國檢察官檢驗是否符合檢察官同儕專業評價與期許，是否以基層檢察官民意為依歸，是否以個人私交或裙帶關係為考量。此制度運作4年，大幅改正早年民選委員「會前會」遭批黑箱作業(搓湯圓、私相授受或取寵於上)之譏。因新制能接受公開檢驗，應繼續堅持辦理下去。

二、建立公聽會制度，並禁止請託與不當連結

檢察長為檢察官之首長及表率，應具備一定之風骨，其既非民意代表(與民選檢審委員不同)，不宜有請託拜票，甚至擺桌宴請之行為。民選委員亦不應為自身升遷或利益，迎合特定人士，或自行揣摩部長屬意人選，甚或與特定候選人過度聯絡打造裙帶關係。尤其，檢察人才卓有風骨者，常不願意請託拜票，相對於勤於公關之人，反而形成不公平現象，更導致許多候選人躊躇於拜票或不拜票之間。為此，本會呼籲，為公平、公正起見，應從速建立公開透明之公聽會制度，邀請候選人在檢審委員面前，介紹闡述理念，一則讓所有候選人都擁有平等露面機會，二則同步禁止候選人與民選委員在遴選期間接觸。

三、法務部如果不辦，劍青檢改可以承辦

檢察長遴選乃檢察體系最重要之人事案，縱然目前法無明文可辦公聽會，但事在人為，為促使制度更臻完善，應以先行者之視野，自下屆正式舉辦公聽會，具體時間辦在民選委員「會前會」之前。法務部如果畫地自限不願開辦，本會願勇敢承擔舉辦(或者邀請檢察官協會共同主辦)，並允諾一本初衷，打造最公正公開透明之平台，邀請所有檢審委員及候選人參加，讓全體候選人及民選委員均能在陽光下接受檢驗。