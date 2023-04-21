新任檢察長調動　鄭銘謙接掌天下第一檢、39期周士榆獲首派

▲鄭銘謙將接任北檢檢察長。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

法務部21日公布今年度的檢察長異動名單，共有21個檢察長職位異動，其中最受矚目的，就是台北地檢署檢察長將由原金門高分檢的檢察長鄭銘謙接任。鄭銘謙是司法官學院26期結業的司法官，除擔任多個地檢署檢察長外，也曾任廉政署長，資歷完整豐富。另外39期的周士榆，也獲得首派金門地檢署。

本次檢察長調動格外引人注目。先前就傳出台南地檢署檢察長葉淑文，因轄區內出現包含88槍擊案、正副議長賄選案、光電弊案等等重大案件，讓她深覺壓力重大，向法務部請辭。這次調動後，葉淑文也被調往台南高分檢主任檢察官。至於台南地檢署則由先前橋頭地檢署檢察長鍾和憲，接下救火隊的任務。

另外台北地檢署因位處博愛特區內，歷來均偵辦重大案件，有「天下第一署」、「天下第一檢」稱號，查辦案件質與量向來占全國檢察署最重要地位，原任檢察長林邦樑2年前接任檢察長後，本來以為頗受好評。不料去年9合一大選時，傳出台北地檢署對於新竹市長高虹安引發的相關弊案，配合度不高，讓黨政高層對林邦樑不滿，所以這次林邦樑也因此遭調任。

至於接手北檢的鄭銘謙，跟林邦樑均為司法官26期結業的同學。曾任台南、雲林等地檢署檢察長，另外也擔任過台高檢、台南高分檢、高雄高分檢檢察官、法務部法律事務司副司長，先前更是擔任廉政署長，資歷豐富。如今順利接下龍頭地檢，未來指日可待。

另外本次名單中，期別最新的檢察長為司法官39期的周士榆，由國安局政風處主任接任金門地檢署檢察長。此外，其他首派的檢察長還包含33期的法務部主任秘書顏迺偉，接任士林地檢署；36期的司法官學院教務組長柯宜汾，將接任台東地檢署檢察長；曾任北檢襄閱和高檢書記官長的法務部保護司副司長陳佳秀，37期司法官結業，她將接澎湖地檢署檢察長。