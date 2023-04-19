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「全力打詐」屏東檢察長上警廣展現查辦決心　教大眾認識詐騙

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦上警廣高雄台「全力打詐」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦上警廣高雄台「全力打詐」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署檢察長陳盈錦18日到警察廣播電台高雄台，透過廣播放送，向聽眾與網路閱聽族群說明詐騙集團的犯罪手法，避免成為被害人，獲得熱烈迴響。

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦上警廣高雄台「全力打詐」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏檢地檢署指出，詐騙案件層出不窮，不僅使被害人財產受損，更屢次因犯罪集團之犯罪行為造成被害人人身自由受到傷害，政府宣示打擊詐騙犯罪行為從積極偵辦到深入百工百業宣導，雙管齊下；瓦解詐騙犯罪集團及加強國民認識詐騙手法分頭進行。

陳盈錦檢察長首先就民眾最常接受到的詐騙訊息，例如透過社群網路散布投資訊息，抓準民眾希望在短期回收高額利潤的投機心態；以交友為前提的「假網友」，透過網路交友軟體互相認識，等到雙方熟識後，再以各種方式誘騙進行投資。
另外賣家於社群平臺張貼販售商品貼文，要求民眾使用網路匯款、購買遊戲點數等方式進行交易，付款後對方失去聯繫，相關犯罪手法層出不窮。另外陳檢察長再就假求職徵才、假冒公務員、恐嚇方式詐欺等可能造成人民生活安全受到恐慌的犯罪行為詳細向聽眾說明。

他呼籲，詐騙行為可能涉及普通詐欺與加重詐欺罪，也會依照洗錢防制法偵查與判刑，最重可判決7年有期徒刑及併科100萬元罰金，相關刑責非常重，國人切勿成為詐騙集團的成員，尤其初入社會的新鮮人及有求職需求的民眾，要認識詐騙集團的犯罪手法，如有疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線。

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