台版柬埔寨囚4豬仔逼「男男性交」　7嫌皆遭求重刑

記者黃翊婷／綜合報導

台中檢警破獲以郭姓男子為首的詐騙集團，逮捕包含郭男在內共7名嫌犯，並救出2男、2女共4名被害人。檢警調查發現，4名被害人遭拘禁期間不僅要銬上手銬腳鐐，還會遭成員持電擊器、砍刀虐打，其中2男甚至被逼迫性交，張姓嫌犯還將畫面拍下來取樂；台中地檢署認為7人的行為泯滅人性，起訴後向台中地院建請從重量刑。

▲檢方起訴詐團7人，並建請法院從重量刑。圖為台中地檢署。（圖／ETtoday資料照）

專案小組調查發現，郭男等7人自2022年12月間起，加入由暱稱「姆巴佩」、「威爾史密斯」、「鐵支」等人所發起之犯罪組織，與境外機房合作，在台灣成立「水房」及「車隊」，擔任「水商」，接著透過臉書、LINE等平台發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶之訊息詐騙被害人，等被害人主動找上門，隨即拘禁起來，並用傷害、脅迫等方式強控被害人，經手詐騙金額約3200萬元。

台中地檢署接獲情資有民眾失蹤，並查出人遭監禁在台中北屯民宅內，由檢察官陳宜君指揮地檢署重案支援中心檢察事務官及第五分局組成專案小組偵辦，救出4名被害人，並當場查獲負責看管的林姓、閔姓男子，之後持續追查，循線陸續查緝共犯郭男等5人到案。

郭男等人為了控制「豬仔」，不僅會用電擊器、砍刀、皮鞭施虐，還會用手銬、腳鐐限制行動，或以毛巾摀嘴、眼罩遮掩，若被害人反抗就會遭到毆打凌虐，他們甚至逼迫2名男姓被害人當眾性交、木棍插肛門，再由張男拍下影片，上傳到群組供成員瀏覽取樂。

檢方調查後，依洗錢、傷害、私自拘禁、共同詐欺、加重強制性交等罪嫌起訴7人，考量到他們的犯罪手法泯滅人性，造成被害人身心重創，因此建請台中地院從重量刑。