Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

▲Gmail也淪為詐騙集團行騙的方式。（圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

各式各樣的詐騙手法屢見不鮮，就連電子信箱也成為詐騙的好幫手，有網友就發現，Gmail收到一封名為「Google在線獎勵計劃」的信件，但千萬別點開，因為這是新的詐騙信件，點開後會竊取個資，甚至盜走信用卡和銀行帳密，包括Google也急發公告，強調官方絕不會發送類似信件，提醒用戶別上當。

《每日鏡報》報導，近來有不少人收到一封來自Google官方的信件，其標題為「在線獎勵計劃」，原來，這是駭客所偽裝的，信件上還寫著，「您剛剛在Google上進行了第182.5億次搜索，全球每達到1千萬次搜索，我們將選出一名幸運用戶送出感謝禮物，恭喜！您是幸運的Google用戶」，信件下方會有一個獎品連結，但若是一點擊後就會個資外洩，恐被竊走信用卡及銀行帳號密碼。

目前已有不少用戶上當，Google官方意識到問題嚴重性，緊急發出公告提醒，「Google不會發送類似信件」，另外若在瀏覽網頁時，看到彈出式廣告，聲稱「從Google贏得了一份禮物，並要求回答幾個問題來領取禮物」，這些都是詐騙，記得立刻關閉視窗。

Google官方另外也提供用戶3個準則避免掉入陷阱，若收到可疑信件請先慢下來，不要急於點開，謹慎檢查來源，不要隨意輸入個人訊息，避免掉入詐騙陷阱。

▲Gmail也淪為詐騙集團行騙的方式。

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