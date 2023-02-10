陸高官淪肉票…「家屬疑付4千萬贖金」有內情　眾人狂喊：不單純

▲原縣委書記黃東明被綁架後獲救。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西藤縣富榮村一村民近日夥同他人，綁架了當地原縣委書記，勒索3000萬元人民幣（約新台幣1.3億元）。最後受害者家屬秒付了1000萬元人民幣（約新台幣4436萬元）贖金後，綁匪未放人，家屬才報警。目前，嫌犯仍在逃。網友看後熱議，「不單純，查不到綁匪，就查查這1000萬吧。」

據《澎湃新聞》報導，富榮村村民陳克政1月9日涉嫌夥同他人，綁架藤縣原縣委書記黃東明，案發4天後，黃東明被衝進屋內的公安解救出來。

一位接近案情的人士透露，黃東明被綁架後，綁匪勒索3000萬元（人民幣，下同），黃家屬在支付了1000萬贖金後，綁匪未放人，家屬報警。

公開資料顯示，黃東明現任梧州市供銷合作社聯合社黨組書記、理事會主任。黃東明曾任藤縣縣委書記5年，2021年6月調離藤縣。

▲懸賞通告。（圖／翻攝自澎湃新聞）

截至2月10日，此案已有部分犯罪嫌疑人被刑拘，陳克政仍然在逃，目前警方正繼續全力追捕。在廣西藤縣的新慶派出所，戶籍室門口貼著警方的《懸賞通告》。據警員透露，此案由上級公安機關偵辦，作為犯罪嫌疑人戶籍地的派出所，主要是做好相關配合工作。

《懸賞通告》顯示，2023年1月9日，梧州市市內發生一起重大刑事案件。經公安機關偵查，藤縣新慶鎮富榮村村民陳克政有重大作案嫌疑。梧州市公安局對直接抓獲嫌疑人或為抓捕提供直接線索者，獎勵10萬元。

對於陳克政是否曾經拿到1000萬元贖金、是否有公職人員牽涉此案等問題，梧州市公安局刑偵支隊相關負責人回應，目前此案仍處偵查階段，具體案情暫不對外公布。

針對網友熱議的1000萬贖金問題，梧州市紀委辦公室相關工作人員稱，就目前他所掌握的情況來看，該案件現在還是一起由公安負責的綁架案，如果出現相關問題或線索，會跟進和關注，進一步核實，依規依矩進行處理。