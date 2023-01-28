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大陸 大陸焦點 特派現場

陸海產店「4道菜6700元」　「國旅一回溫就坑人」被強制停業！

▲▼陸海產店「4道菜6700元」　「國旅一回溫就坑人」被強制停業！。（圖／翻攝微博）

▲4道菜要價1500多元人民幣。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸的國內旅遊市場終於在解封後的年節回溫，但卻也傳出不少亂象，廣西北海一家餐廳就被爆料4人份的4道菜竟要價1500元人民幣（約6700元台幣），疑似坑殺觀光客。事件很快在網路上引起大量關注，該間餐廳目前已經被當地官方責令停業整頓、限期整改並立案處罰。

爆料的消費者表示，他們一行4人24日傍晚在北海某公園遊玩後，經出租車司機介紹至「僑港漁村美食」餐館用餐，點了店家推薦的油螺辣炒、龍頂清蒸、馬蹄、貴妃辣炒4樣菜，沒想到買單時，價格竟高達1500多元，令他們相當傻眼。

▼消費者質疑被坑。（圖／翻攝微博）

▲▼陸海產店「4道菜6700元」　「國旅一回溫就坑人」被強制停業！。（圖／翻攝微博）

爆料的消費者指出，回到民宿之後，他們與民宿老闆聊起此事，懷疑自己被坑騙了，民宿老闆也直言價格太誇張。

事件很快在網路上引起大量討論，許多網友都認為餐廳就是在坑人。但最扯的是，竟有不少網友都到過這間餐廳，並遭遇了同樣的情況，「我們也是在出租車司機介紹下前往，同樣是點了4道菜，就要付1500多元。」

餐廳老闆接受媒體訪問時解釋，價格是根據市場行情走的，春節價格是稍微有點點高，「春節油螺拿貨，我們都是按130元一斤拿（168元一斤賣），以前進價都是七八十元，賣118元或128元。你要是到市場上了解行情再來對比就知道裡面的利潤了。」

▼店家目前已被強制停業。（圖／翻攝微博）

▲▼陸海產店「4道菜6700元」　「國旅一回溫就坑人」被強制停業！。（圖／翻攝微博）

隨著事件越鬧越大，北海的市場監管局也展開了調查，並於28日通報，指該店家存在支付出租車司機回扣招攬客人、未與消費者充分溝通即匆忙配菜下單、部分海鮮經烹飪後份量略少等問題。

市場監管局強調，已經責令該店家停業整頓、限期整改並立案處罰。而對涉事的出租車司機，相關部門已責令出租車公司對其進行約談、罰款和限期停運處罰。

另外，市場監管局還說，該間餐廳已承諾將向消費者致歉並退款。

▼許多客人在網路上開罵。（圖／翻攝微博）

▲▼陸海產店「4道菜6700元」　「國旅一回溫就坑人」被強制停業！。（圖／翻攝微博）

▲▼陸海產店「4道菜6700元」　「國旅一回溫就坑人」被強制停業！。（圖／翻攝微博）

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