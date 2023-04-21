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攤主遭陌生人貼膏藥…「不到5秒即倒」影片嚇瘋眾人　官方通報

記者鄭思楠／綜合報導

廣西柳州18日發生一起離奇事件，一韋姓菜攤攤主被一平頭男子搭訕聊天，隨後被推銷膏藥。當時，平頭男子拿出手裡的膏藥往韋男腰上一貼，不到5秒韋男瞬間癱倒、不省人事。2天後，他受訪稱，依然感到心有餘悸，醒來後還是頭暈，睡了幾個小時才恢復正常。事後，官方也就事件作出通報。

據《極目新聞》報導，一段攝影機畫面顯示，4月18日上午9時30分許，在一個菜市場內，一名黑衣男子一直與攤主聊天。黑衣男子說攤主腰有問題，隨後讓攤主坐在椅子上，為其摸了一下腰。此後男子開始推銷膏藥，其間，攤主一直表示頭有點暈。後來黑衣男子給攤主腰上貼上膏藥，幾秒後，攤主支撐不住暈倒在地。周圍的攤主紛紛前來詢問情況，韋男轉醒，黑衣男子又笑著解釋說沒事。

事發廣西柳州一綜合市場內。4月20日，當事攤主韋男表示，他在上述市場經營小吃攤十幾年，沒有見過那名黑衣男子，「那人是不是柳州本地人，最開始自我介紹是少林寺武術學院的，建議我把孩子送去學武，說武館在南寧。」

韋男說，他一開始也不想多聊，但黑衣男子自稱腰可能有問題，而韋男腰部也有不舒服，就和對方聊了起來。韋男記得，對方讓他坐在椅子上，說用氣功給他治療，後來在他腰部左右兩邊分別點了一下。韋男感覺皮膚有一點燙，之後慢慢有點暈，就把手撐在攤子上。

隨後，黑衣男子開始推銷膏藥，說60元（人民幣，下同）一片，「我有點暈，就說先加個微信之後再買，他說先貼上再加。」韋男說，貼上後他很快就失去了知覺，過了十多秒後就醒來了，之後回家休息到下午，才感覺緩了過來。

同一市場內另一名攤主表示，她18日上午聽到韋男的攤位有喧嘩，就跑過去看，看到陌生男子在掐韋男的人中，韋男才從昏迷中甦醒。該名男子後來也趁亂走了，大家就報了警。

▲▼廣西柳州一男子被陌生人貼膏藥後當場暈倒。（圖翻攝自齊魯晚報）

▲廣西柳州一男子被陌生人貼膏藥後當場暈倒。（圖翻攝自齊魯晚報）

據報導，韋男報警後，警方將男子帶回了派出所，膏藥也被送去了相關部門檢測，暫時還沒有收到檢測結果。目前，事情還在進一步調查當中。

20日晚，柳江區人民政府辦公室發布通報稱，經醫院檢查，韋男身體未發現異常。經核查，李男無藥品經營許可證和行醫資格證，在其身上查獲疑似膏藥95張。經檢測，涉事膏藥無致人昏迷的藥物成分。目前，李男因涉嫌銷售「三無」產品，公安機關已依法移交相關部門處理。

通報強調，下一步，柳江區將加大打擊非法經營行為，切實維護人民群眾生命健康。在此，也提醒廣大群眾要提高警惕，切實防範不法人員欺詐行為。

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廣西柳州陌生人膏藥暈倒

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