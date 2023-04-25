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知名串燒店內摔成一字馬！短褲妹骨盆骨折　怒控地板濕滑慘敗

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署調查女客在串燒店跌倒意外，懷疑是女客在店外淋濕鞋子才會自己滑倒。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

鄭姓女子去年到知名連鎖串燒店用餐，還沒入座就摔坐在地上，痛到無法起身，送醫急救發現骨盆腔骨折，鄭女怒告串燒店王姓營運長與林姓店長過失傷害，但檢察官勘驗監視畫面，地板上沒有水跡或污漬會有的反光感，可能是當天下雨，鄭女穿的拖鞋弄濕而滑倒，因無法證明業者過失，台北地檢署25日處分全案不起訴。

年輕的鄭女是在2022年10月間，和男友一起到連鎖串燒店的大直旗艦店用餐，一開始2人坐在候位區等待，後來店員前往引導入座時，男友走在前面，穿著短褲加拖鞋的鄭女跟在後面，但走沒幾步路，鄭女突然腳步混亂，最後兩腿呈現一字馬的姿勢，直接摔坐在地板，連旁人攙扶也無法再站起身。

119獲報後派出救護車將鄭女從串燒店載到醫院急救，赫然發現鄭女的骨盆腔骨折，鄭女認為是店內地板濕滑，害她跌倒，控告串燒店的王姓營運長和大直店林姓店長沒有做好店內清潔，涉嫌過失傷害，雙方曾嘗試談和解，但因金額差距過大而失敗。

業者喊冤，當時店內並無積水等髒污問題，員工也出庭證稱，所受的訓練是一看到哪裡髒了就要馬上去做清潔，檢察官為確認當時店內情形，調閱監視畫面，其他客人或店員經過鄭女跌倒位置時，都沒有打滑的樣子，雖然鄭女的男友聲稱該處有污漬，但他自己經過時也沒有表現出異狀。

檢察官仔細研究店內地板，是仿木紋的塑膠耐磨地板，而鄭女滑倒的地方，看不出有污漬，或是積水可能出現的反光情形，加上事發當天店外正在下雨，可能是鄭女和男友把車停在一段距離外，走到串燒店的過程中，把拖鞋弄濕了，才會在店內打滑。因為查無業者過失責任，因此處分不起訴王姓營運長與林姓店長。

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