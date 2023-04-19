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寶寶監視器傳出「陌生男喊媽媽」她嚇傻　業者回應了

▲▼兒童,嬰兒,寶寶,死亡,命案。（圖／示意圖／達志影像）

▲網友聽到寶寶監視器傳出男生說「媽媽」的聲音，圖與本文無關。（圖／示意圖／達志影像）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「我真的束手無策，希望大家都不要遇到這種事」一名女網友表示，她日前在廁所時聽到房間傳出陌生男生說「媽媽」的聲音，立刻懷疑是寶寶監視器被入侵，因此聯繫業者尋求解答。對此，業者表示，檢查後確認未有可疑的連線及使用紀錄，排除第三方入侵的可能性。

該名女網友在PTT發文表示，孩子最近才學會爬行，因此她16日上午先將孩子放在床上，自己到浴室刷牙，不時也會探頭注意孩子的情況；沒想到，在她梳好頭時，竟聽到房間傳來一名男子說「媽媽」的聲音，因聲音太過陌生，她馬上確定不是老公的聲音，也跑到房間大喊「誰在說話？」

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同時，原PO跟在上班的先生確認是否有開寶寶監視器說話，卻得到否定的答案。她立刻打開App查看當時的錄影，確定真的有錄到男生說話的聲音，並向寶寶監視器的業者反應，懷疑監視器有被駭客入侵的可能性，然而客服表示，案發當下沒有任何帳號連線操作，推測是寶寶的哭聲被加速或是網路問題，但原PO難以接受。

事後，原PO也將片段上傳，在影片6至7秒間，確實傳出一名男子提高音調說「媽媽」，讓網友看完紛紛留言，「聲音很清楚欸…都毛毛的了」、「影片聲音不像是寶寶的，真的讓人不舒服」、「很清楚的男性成人聲音欸，超可怕」、「超恐怖，雞皮疙瘩」。

【影音點這】

針對原PO遇到的問題，業者發布官方聲明表示，公司於第一時間即成立專案小組針對此案例進行調查，經過比對儲存於 Google 雲端平台的使用者事件紀錄 (event log)，確認未有可疑的連線及使用紀錄，排除第三方入侵的可能性。

業者指出，他們理解資訊安全對於使用者至關重要，因此已於 2021 年取得「美國無線通訊與網際網路協會」CTIA 物聯網產品資安認證，具備銀行等級的加密功能與存取管控；成立6年來，於全球超過150個國家均有使用者，未曾發生過駭客入侵的事件，故公司高度重視此次的特殊案例。⁠

業者表示，他們相當注重消費者的資安權益，目前已與該使用者取得聯繫，以深入了解此次事件的發生經過與持續溝通後續的處理方式，以期達到最妥善的安排。如在產品使用上有任何疑問，歡迎與我們聯繫，讓我們能進一步協助與服務，未來也將持續進行產品優化，提供更優質的使用體驗。

▼業者聲明如下。（圖／翻攝Cubo Ai 智慧寶寶攝影機臉書）

▲▼Cubo Ai 智慧寶寶攝影機聲明。（圖／翻攝Cubo Ai 智慧寶寶攝影機臉書）

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