點外送向女友道歉　開門收餐的卻是「她哥哥」！男客人回1句綠炸

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者朱祖儀／綜合報導

外送平台服務越來越多，沒想到幫忙情侶送餐，還意外戳破秘密？一名男子近日點外送給女友，且希望外送員可以幫忙道歉。未料外送員卻回報，取餐的人是「女友哥哥」，他一聽到隨即察覺不對勁，並感嘆1句。曲折離奇的故事曝光，讓網友忍不住打趣道「連打字都綠綠的」。

有外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」分享同業訊息，看到外送員傳訊息通知餐點已經送達，客人則回應，外送地址是女友的家，希望對方送餐的時候，可以順便幫忙轉達「我知道錯了」。似乎是男客人和女友吵架，希望能用餐點道歉和好，外送員見狀也隨即答應。

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等到客人開門，來拿餐點的人卻不是客人女友，而是「女方哥哥」，外送員見狀依舊幫忙轉達客人的致歉詞句。但沒想到他告訴客人時，對方卻回「可是她沒有哥哥欸，好吧，我懂了，謝謝你」。雖然對話簡單，但可以看出來內情不單純，客人似乎已經被綠了。

▲對話綠綠的。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

不少網友看到後紛紛開玩笑表示，「愛是一道光，綠到你發慌」、「只是X妹妹，剛認識的X妹妹」、「好的，我懂了，是陌生的表弟」、「噗！！！可是她沒哥哥…這句話真經典」，還有人笑說「哥哥其實就是女友本人（奇怪的資訊湧入中…）」、「知男而上」。