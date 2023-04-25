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「這種蛋白質」別吃太多！醫揭恐怖後果：會加速慢性腎衰竭

（示意圖／Pexels）

▲醫師提醒，攝取過多紅肉會加速腎衰竭的速度。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

蛋白質是構成肌肉的原料，能夠維持基礎代謝率，吃了又有飽足感，對減重或健身都非常重要。不過減重醫師蕭捷健也提醒，蛋白質有分好與壞，攝取過多「紅肉」可能會讓尿酸變多，導致痛風和腎結石，並進一步增加慢性腎衰竭的速度！

蕭捷健在臉書專頁《減重醫師 蕭捷健》發文指出，說起蛋白質，不管是在減重或者是健身，都非常的重要。蛋白質是構成肌肉的原料，能夠維持基礎代謝率，吃了又有飽足感。「但是很多人聽到增肌減脂竟然要吃下這麼多的蛋白質，還是會擔心：吃這麼多蛋白質，真的不會影響到腎臟嗎？的確，蛋白質也有分好壞，這種蛋白質吃太多，真的會增加腎衰竭惡化的速度！」

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蕭捷健援引2017年的丹麥研究指出，腎衰竭的發生，大多是糖尿病和高血壓等慢性疾病病控制不好，而且不能把所有的蛋白質來源都一視同仁。研究顯示，經年累月地「吃紅肉有可能會增加慢性腎衰竭的機率」，但是白肉和乳製品的蛋白質不會。至於蔬菜和水果的蛋白質還可能有保護腎臟的作用，「原文摘要附上，這真的不是危言聳聽。」

他進一步說明，當我們吃含有蛋白質的食物，特別是紅肉，會產生較多的酸性代謝物質，這些代謝物質需要由腎臟過濾和排出體外，過量攝入紅肉，會增加腎臟的工作負擔，進而導致腎功能逐漸下降，引起慢性腎臟病發生，「紅肉可能會讓尿酸變多，導致痛風和腎結石的問題，進一步影響腎功能。至於水果、豆類、蔬菜等，則是相對偏鹼性食物。」

蕭捷健也解釋，紅肉指的不是紅色的肉，而是4隻腳動物的肉，像是牛肉、豬肉。白肉則指雞、鴨、魚和海鮮等。雖然豬肉煮熟呈白色，但還是算紅肉；鮭魚雖然是紅色，卻算白肉。另外「堅果、扁豆含有高蛋白質；肉類、魚類、牛奶和雞蛋含有大量優質蛋白質。」

此外，若是要維持健康，每天要吃1g/kg體重的蛋白質。腎衰竭的人只能吃0.8g/ kg的蛋白質。不過，如果都吃植物性蛋白，可以攝取到1g/kg的蛋白質。而如果目標是要增肌，每天要吃1-1.5g/kg體重的蛋白質。以一個70公斤的人來說，每天至少要吃70~105g的蛋白質。如果目的是要減脂，每天至少要吃1.5-2g/kg體重的蛋白質，才不會導致肌肉消耗而代謝下降。「沒錯，預防肌肉變少要攝取的蛋白質比增肌還要多。」

蕭捷健也在最後分享他的日常飲食循環，「我會盡量以1:1的比例去攝取白肉和植物性的蛋白質；例如早餐豆漿兩顆蛋，中午吃一片雞胸，加上20g植物性蛋白粉，晚上吃個豆腐海鮮鍋。」

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