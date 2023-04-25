5星座「5月桃花運爆棚」！牡羊跟著感覺走　雙子多展現魅力

▲5月有5星座桃花運大好。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

要說命理運勢，大家除了關心工作、身體、金錢運勢外，也很關心自己的感情運勢。運勢網站《靈匣網》近期就點名5個星座，指稱這些星座在5月份是「桃花噴發」狀態，如果是單身的話更有望脫單，而這5個星座分別是牡羊座、雙子座、巨蟹座、天秤座和水瓶座。

牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

5月，牡羊座可能會遇上讓自己心動的人。那是一種非常美妙的滋味，可能很久牡羊座都沒有遇到讓自己無比心動的異性了，這個月就有機會體驗一次戀愛的感覺。無論對方條件如何，心動的那一刻，牡羊座感覺到生活充滿了生機，做什麼事情也更加有幹勁。

可能牡羊座不太確定自己內心的感受，只是感覺很想和某個人在一起，想多見幾次面，沒錯，抓住這份感覺，如果可能的話，多製造相處的機會，即使不能與對方成為戀人，至少能開展一段快樂的曖昧關系。

脫單訣竅：

本月牡羊座完全可以跟著感覺走。不要考慮太多與現實相關的問題，遇到了心動的人，就相處看看，隨著時間的流逝可能會發現對方是自己一直要找的驚喜。

雙子座

5月，雙子座的戀愛運勢挺好的，如果早就有喜歡的人，可以安排在這個月和對方約會。工作上的事情暫且先放一放不妨給自己放鬆的空間。周末時分，保持輕鬆的心情，打扮自己，和喜歡的人見個面，感情升溫的速度會很快。

如果雙子座暫且沒有心儀的對象，那麼可以試著多參加一些社交活動，人群中耀眼的你，能夠吸引異性的目光，脫單的概率也比較大。朋友約著出去玩就不要拒絕了，老宅在家裡，發揮不了逐漸上升的戀愛運。

脫單訣竅：

5月雙子座可以展示自己的口才，在人群中不要太過低調，出門的時候注意自身的形象，因為你不確定那一天就會遇到令你心動的人。有空閒的話，可以選幾件適合自己的衣服，適當改變一下形象，有利於戀愛運。

巨蟹座

5月，曖昧中的巨蟹座會發現，和曖昧對象相處非常愉快，有一種馬上就要進入戀情的感覺，巨蟹座可以抓住這種感覺，大方享受美好的時光。至於有沒有未來的問題，就不要想得太多了。

一直單身的巨蟹座，可能會發現身邊某個異性好像還不錯，對方可能是相處已久的朋友，這種時候不必有太多的顧慮，試著與對方多交流了解一下對方的想法，或許對方也在等著你主動邁出那一步。

脫單訣竅：

5月，巨蟹座可以大膽的去認識不同的異性，有感覺的時候，留下聯絡方式。網路上文字的交流比較容易讓感情的溫度快速提升。在恰當的時機安排一次約會，能夠快速拉近彼此之間的距離。

天秤座

5月，天秤座有機會認識的新朋友，其中也不乏讓天秤座感覺良好的異性。如果覺得對方是適合和自己相處的人，不要退縮了，發揮自己的社交能力，先跟對方從朋友開始相處看看，之後可能會收獲一段美好的關係。

職場中的天秤座也會接觸到形形色色的人，可能其中有一些異性比較能夠吸引天秤座的目光。利用職務之便，多製造相處的機會，或許一段美好的戀情就此展開。

脫單訣竅：

5月，天秤座可以透過朋友幫忙，跟自己喜歡的人搭上線。注意剛開始相處的時候，不要安排單人約會，多叫一些朋友，氣氛會比較活躍，有利於天秤座展示自己社交中優雅大方的一面。

水瓶座

5月，水瓶座非常適合參加相親活動。如果周圍人有好的對象介紹，那麼水瓶座可以積極去參加。時間能安排得過來的話，本月最好相幾次親，可能一兩次看不出成效來，如果本月的相親次數達到了三次以上，水瓶座會發現相親是一件有趣的，若能夠投入進去，就會有驚喜收獲。

若是沒有相親的打算，可以拜託身邊的朋友給自己安排，也不要拒絕長輩的好意，在相親中遇到讓自己感覺良好的異性，可以透過網路上的文字交流，進一步了解，會發現或許是一段值得自己把握的感情。

脫單訣竅：

5月，水瓶座在相親活動中可以放開一點，不要把對方當成相親對象，就當普通朋友見面，隨意聊一些自己比較感興趣的話題。在聊天的過程中，可以展現出個人的優勢，也能夠發現對方的迷人特質，脫單的機率將會大增。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 巨蛋商圈無預警停電9小時 客人全跑家店家損失慘重

▸ 減少塑膠使用量！2025全面實施「限用一次性旅宿用品」

▸ 春雨加持！ 桃竹水庫增加1200萬噸