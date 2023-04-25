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請家屬買「約束乒乓球拍」！護理師見實物笑翻...網卻全怒了

護理師請病患家屬購買球拍約束帶，沒想到對方竟買回真的乒乓球拍。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲護理師請病患家屬購買約束用的「乒乓球拍」，沒想到對方竟買回真的乒乓球拍。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一位護理師近日請病患家屬購買醫療復健器材「乒乓約束帶」，怎料家屬外出逾1小時後竟買回真的乒乓球拍，讓他直呼荒謬並笑虧，「沒買乒乓球怎麼玩？」消息曝光後，引起大批網友痛批，「一點同理心都沒有」、「誤導家屬買錯還當笑話」。

「今日最好笑！」該名護理人員在臉書粉專「靠北護理師」投稿分享，透露近日請病患家屬購買約束用的「乒乓球拍」，沒想到對方買了1個半小時後，竟帶回一支乒乓球拍，讓她笑翻直呼荒謬，「但是沒買乒乓球欸怎麼玩？」

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貼文曝光後，引起一票網友留言怒批，「心態超噁⋯⋯」、「是多荒謬到可以以自己的專業來嘲笑不懂的人？」、「一點都不好笑，身為護理人員和家屬溝通的時候，應該用簡單明瞭的方式解釋，而不是說著只有自己明白的術語，事後再責怪家屬」、「想想看家屬因為不懂，所以四處奔走了一個半小時還找不到只好買這個的心情，妳還會覺得好笑？還會覺得荒謬？妳是我見過最沒有同理心的醫護人員」、「哪來這麼不專業又自以為是的護理師啊？不覺得丟臉喔？」

對此，粉專也出面致歉，「當初的確沒想到家屬的感受，在此對於曾經買錯的家屬道歉，也讓我們反省並不是所有人都懂得我們的術語，也證明了衛教的重要性！」事實上，據部立桃園醫院撰文指出，此類「乒乓球式」的手套醫療器材，具有保護性約束手腳之功用，以防病人拔除身上的鼻胃管或傷害自己。

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