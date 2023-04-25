媽祖遶境中…燈不亮！2電纜盜「路邊囂張犯案」　警壓制終結黑暗

記者蔡佩旻、戴上容／雲林報導

雲林虎尾今年4月起陸續發生電纜遭竊，路燈不亮情形，讓民眾相當頭大，虎尾分局成立專案小組，電纜大盜昨24日趁著大甲媽祖遶境，再度蠢蠢欲動、摸黑作怪，在鄉間偏僻產業道路燃燒竊電線時，一舉被警方壓制逮捕，訊後依法送辦。

▲電纜大盜犯案，被虎尾分局查獲壓制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾分局轄內今年4月初陸續接獲民眾、公所人員報案表示，許多路段的路燈電線都被人偷竊，導致道路黑暗，危害交通安全，虎尾分局吳正文分局長了解後，相當重視此事立即組專案小組，報請雲林地檢署施家榮檢察官指揮偵辦。

昨(24)日清晨，當大甲媽鑾轎進入雲林時，竊嫌認為警力分散，再度趁機摸黑作怪，在鄉間偏僻產業道路大膽燃燒電線想取得銅線。這時團團警力將35歲王男、42歲林男壓制逮捕，警方現場起出偷竊用之電纜剪、伸縮桿、電線銅線數捆(經秤重達84公斤)及毒品安非他命一小包、吸食器等多項證物，全案警詢後依連加重竊盜、毒品罪嫌，移送臺灣雲林地方檢察署偵辦，並經預防性羈押獲准。

虎尾警分局偵查隊隊長郭建宏表示，2男都無正當工作，但因吸食毒品、入不付出，即四處竊取電線變賣，做為購買毒品之用，警方事後了解變賣之銅線1公斤僅170元，但公所設置之遭竊路燈電線費用達10餘萬元，如果引發交通危害代價可能更高。

虎尾分局呼籲：民眾在外如發現不法可疑之情事，請立即向警察機關報案反應，警方針對危害秩序之不法之徒，將積極查處，以維護社會治安。

▲ 虎尾警分局偵查隊隊長郭建宏說明案情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）