　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

媽祖遶境中…燈不亮！2電纜盜「路邊囂張犯案」　警壓制終結黑暗

記者蔡佩旻、戴上容／雲林報導

雲林虎尾今年4月起陸續發生電纜遭竊，路燈不亮情形，讓民眾相當頭大，虎尾分局成立專案小組，電纜大盜昨24日趁著大甲媽祖遶境，再度蠢蠢欲動、摸黑作怪，在鄉間偏僻產業道路燃燒竊電線時，一舉被警方壓制逮捕，訊後依法送辦。

▲▼ 虎尾分局 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲電纜大盜犯案，被虎尾分局查獲壓制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾分局轄內今年4月初陸續接獲民眾、公所人員報案表示，許多路段的路燈電線都被人偷竊，導致道路黑暗，危害交通安全，虎尾分局吳正文分局長了解後，相當重視此事立即組專案小組，報請雲林地檢署施家榮檢察官指揮偵辦。

昨(24)日清晨，當大甲媽鑾轎進入雲林時，竊嫌認為警力分散，再度趁機摸黑作怪，在鄉間偏僻產業道路大膽燃燒電線想取得銅線。這時團團警力將35歲王男、42歲林男壓制逮捕，警方現場起出偷竊用之電纜剪、伸縮桿、電線銅線數捆(經秤重達84公斤)及毒品安非他命一小包、吸食器等多項證物，全案警詢後依連加重竊盜、毒品罪嫌，移送臺灣雲林地方檢察署偵辦，並經預防性羈押獲准。

▲▼ 虎尾分局 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局偵查隊隊長郭建宏表示，2男都無正當工作，但因吸食毒品、入不付出，即四處竊取電線變賣，做為購買毒品之用，警方事後了解變賣之銅線1公斤僅170元，但公所設置之遭竊路燈電線費用達10餘萬元，如果引發交通危害代價可能更高。

虎尾分局呼籲：民眾在外如發現不法可疑之情事，請立即向警察機關報案反應，警方針對危害秩序之不法之徒，將積極查處，以維護社會治安。

▲▼ 虎尾分局 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 虎尾警分局偵查隊隊長郭建宏說明案情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／5人宣告不治！　還有5人搶救中
警消包圍麥當勞！　士兵遭「捲式擔架綁住」頂樓運下
知名乳清蛋白「MYPROTEIN」出事了！　1380公斤遭攔
快訊／女豬仔遭囚禁性侵　皮鞭抽打錄影傳群組
快訊／狂轟56分！　第8種子「下克上」搶先聽牌
快訊／無生命跡象增至10人！　送6醫院搶救中
快訊／聯華大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光
快訊／澎湖失聯士兵找到了！　躲在麥當勞
快訊／高雄大街喋血！　2男鐵棍狠K里長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南投母子車禍雙亡！她才剛生二寶...送長子上學與貨車碰撞

快訊／聯華食品大火10命危！「5人宣告不治」5搶救中

尋獲澎湖士兵影片曝！警消包圍麥當勞　「捲式擔架綁住」8樓運下

金援私人公司掏空大同　前董座林蔚山判刑8年定讞求再審遭駁

媽祖遶境中…燈不亮！2電纜盜「路邊囂張犯案」　警壓制終結黑暗

嗆聲「11顆炸彈」轟爛車站和列車　喊話釋放黑幫成員藏鏡人曝光

快訊／「姆巴佩」、「威爾史密斯」民宅囚禁性侵4豬仔　7惡匪起訴

魚訊找2少女毒趴害2死竟棄屍　金毛男涉8罪...羈押禁見理由曝

快訊／聯華食品大火「無生命跡象增至10人」！　分送6醫院搶救中　

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

快訊／南投母子車禍雙亡！她才剛生二寶...送長子上學與貨車碰撞

快訊／聯華食品大火10命危！「5人宣告不治」5搶救中

尋獲澎湖士兵影片曝！警消包圍麥當勞　「捲式擔架綁住」8樓運下

金援私人公司掏空大同　前董座林蔚山判刑8年定讞求再審遭駁

媽祖遶境中…燈不亮！2電纜盜「路邊囂張犯案」　警壓制終結黑暗

嗆聲「11顆炸彈」轟爛車站和列車　喊話釋放黑幫成員藏鏡人曝光

快訊／「姆巴佩」、「威爾史密斯」民宅囚禁性侵4豬仔　7惡匪起訴

魚訊找2少女毒趴害2死竟棄屍　金毛男涉8罪...羈押禁見理由曝

快訊／聯華食品大火「無生命跡象增至10人」！　分送6醫院搶救中　

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

反擊徐巧芯　許淑華反指簽到未出席：徐議員妳人在哪裡？

快訊／南投母子車禍雙亡！她才剛生二寶...送長子上學與貨車碰撞

亂噴農委會白癡政策把小孩當ㄆㄨㄣ桶遭炎上…營養系VT宣布解散

快訊／民進黨立委初選結果出爐　基隆張秉鈞出線

台灣「最省油汽車TOP10」公布！Honda FIT奪冠　TOYOTA成最大贏家

國際政要掀「哈台風」　賴士葆憂：代價可能是烏克蘭第二

把熟睡哥哥割喉「斬斷生殖器」　男手持染血刀步行1公里被捕

快訊／聯華食品大火10命危！「5人宣告不治」5搶救中

楊繡惠認了從未被製作人「這樣對待」　網嘆：換節目是正確的

聯華食大火　公司曝初步原因「機台意外」

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

社會熱門新聞

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

她搭公車遇鄰座男打手槍　律師反嗆：噁心還看

即／張榮發遺囑官司　二審仍判張國煒勝訴

少年開槍被逮　稱槍是蝦皮買的

三寶婦衝平交道「攔停太魯閣號」！鐵警要罰

聯華食品大火15人躲冷凍庫！　無呼吸心跳「增至9人」

澎湖失聯士兵找到了　母：人平安就好

即／聯華食品大火「命危增至10人」！　分送6醫院搶救中　

即／彰化聯華食品廠清晨火警！　6人送醫「1人失聯」

快訊／台南「學生出租套房」起火　救出12人

彰化聯華廠熱顯像畫面「管線一片紅」

更多熱門

相關新聞

彰化聯華廠熱顯像畫面「管線一片紅」

彰化聯華廠熱顯像畫面「管線一片紅」

彰化縣北斗鎮四海路一段的聯華食品廠，25日清晨6時許發生火警，火舌不斷從廠房四周竄出，現場濃煙瀰漫，鐵皮廠房全面陷入燃燒。警消出動大批人力到場搶救，現場22人受困，目前已全數救出，已有10人無生命跡象。而從火場空拍熱顯像畫面看出，廠房內管線因為大火溫度破表，而火勢順著管線一路竄燒，高溫延燒到整間廠房，警消指出，目前火勢已控制。

國1恐怖巧合！轎車自撞墜橋　同地點21天前5人噴飛

國1恐怖巧合！轎車自撞墜橋　同地點21天前5人噴飛

保時捷男拒攔查險撞路人！滿身酒味辯沒喝

保時捷男拒攔查險撞路人！滿身酒味辯沒喝

警甩棍破窗敲到沒力　35秒直擊片曝光

警甩棍破窗敲到沒力　35秒直擊片曝光

高雄駕駛拒檢　衝出車陣逃逸

高雄駕駛拒檢　衝出車陣逃逸

關鍵字：

媽祖虎尾影音

讀者迴響

熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

午後變天！　今晚雨區擴大

男因大麻被判死　富豪急喊留人

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面