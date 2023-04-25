賓士違停世新後門...明仁會成員車內猝死！家屬：前一天還有回家

記者邱中岳／台北報導

北市文山區文山一分局警員接獲線報，有民眾將白色賓士車違規停在路邊，警方到場後發現車子發動，仔細一看裡面有人，通知車主才知道將車出借給別人，聯繫駕駛人家屬到場破窗，但駕駛早已明顯死亡，據悉，死者有竹聯幫明仁會背景。

警方25日上午9時許接獲民眾報案，一輛白色賓士違規停放在世新大學後門，警方到場開單時發現賓士車沒有熄火，且透過隔熱紙發現有人躺在裡面沒有回應，隨即通知洪姓車主。

▲車主將賓士車借給林姓明仁會成員，沒想到林竟然在車上猝死。（圖／記者黃彥傑攝）



洪姓車主表示，將車子借給24歲的林姓友人已經20天，警方立刻聯繫林的家屬到場，林母到場後配合警方破窗，破窗後發現林男早已明顯死亡，警方立刻封鎖現場採證。

警方調閱監視器，發現林姓男子在24日晚上9時許，將白色賓士車停放在世新大學後門，但都沒有下車，直到警方到場期間都沒有人進出車輛，初步排除他殺嫌疑。

▲賓士車由警方拖吊車移至派出所放置。（圖／記者邱中岳攝）

朋友表示，林姓男子平時從事汽車業務；另有消息傳出，林男有幫派註記，為竹聯幫明仁會重要成員，但不清楚其私下交往狀況，只知道林平時有打籃球運動。警方表示，車上並沒有籃球裝備，不排除當天是要去球場看球。

家屬表示，林姓男子平時與家人同住，當天有回家上廁所後就出門離開，不清楚其交友狀況，林雖然體型肥胖，但並沒有相關病史，警方初步研判沒有外力介入，將等待檢警相驗釐清死因。