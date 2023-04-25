辦案重鎮遭祝融引陰謀論　調查局避談縱火：資料庫與重要機房完好

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓，昨（24日）晚8點多驚傳大火，燒燬1樓資通安全處約50坪辦公室，幸無人員傷亡，但因局長王俊力等高層官員在同棟辦公，且偵辦網路犯罪的主力電腦設備遭焚，引發不少揣測，調查局今避談遭縱火可能，強調待消防局鑑識結果確定後會對外說明，至於大樓被煙燻區域正清潔處理，網路連線逐漸恢復，資料庫與重要機房均完好，人員正常上班。

▲法務部調查局局本部廉政大樓1樓24日晚間失火後，新北市消防局今（25日）重返現場鑑識起火原因。（圖／調查局提供）

調查局今年（2023年）頻傳負面新聞，包括資深調查官搭捷運性騷女乘客被法辦、洩漏辦案機密給退休擔任企業門神的老長官被起訴、向受刑人收錢護航私下會見家人被羈押，調查局招牌蒙塵，靠擅長的查賄肅貪與防制網路攻擊的績效力圖振作，不料專門對抗駭客、境外敵對勢力與詐騙集團網路犯罪的資安處，竟被一把火燒掉辦公室設備。

▲法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓，24日晚間發生大火。（圖／新北市消防局提供）

這起火警昨晚8點多發生，正在廉政大樓資安處加班的幾位調查官，突然聞到濃濃燒焦臭味，急忙跑到戶外發現是東北邊另1側當時無人的辦公室起火，接著消防警鈴聲大作，新北市消防局收到調查局值班警衛通報，派遣27車共69人趕往灌救，昨晚9點19分撲滅火勢。

調查局本部毒品防制處與科學鑑識處不在失火大樓，庫房與重要證物未受波及，財物損失以資安處電腦設備及正在偵辦的案卷資料為主，同棟其他樓層僅2樓遭煙燻，局長王俊力及2位副局長等高層官員辦公室也只有嗆鼻臭味，但消防隊昨晚不到10分鐘趕抵時，火場已全面燃燒，整排玻璃窗全碎、火舌與濃煙衝出，非常嚇人。

▲調查局局本部廉政大樓24日晚間失火，大樓外牆留下煙燻痕跡。（圖／記者黃哲民攝）

新北市消防局今上午9點多派員重返火場鑑識起火原因，調查局不開放媒體靠近拍攝，而是統一提供照片，並以新聞稿說明局本部電力供應正常，網路連線逐漸恢復，官網重新運作，人員正常上班，且取得ISO 27003認證的資料庫系統，確認未受火損與水損，內存資料連同重要機房設備均完好無缺。

與火場僅一牆之隔的居民說，昨晚事發時很怕遭殃，還不時聽到物品燃燒的爆裂聲、味道很難聞。

▲調查局局本部廉政大樓24日晚間失火，大樓外牆留下煙燻痕跡。（圖／記者黃哲民攝）

這場火警引發外界嘲諷與猜測，媒體昨才報導調查局立案蒐證對岸策動台商介入2024總統大選的情資，被燒掉的又是偵辦網路犯罪重要資料，相當敏感，官員避談是否遭縱火。據悉，調查局本部每個辦公室都有門禁，也有監視系統，自行初步研判應無遭縱火可能，加上辦公區域全面禁菸，也沒發現遺留火種釀災情形。

據悉，調查局傾向認為起火原因是現場堆放比較多的電腦機器設備，不排除因負載過大引起電線走火，加上廉政大樓有40多年屋齡，有符合法規的消防警報系統，但無自動灑水功能，所以沒能立即熄滅悶燒狀況。

▲調查局公共事務室主任戴春成。（圖／記者黃哲民攝）

對於外界揣測起火原因，調查局長王俊力一早就召集局本部主官管商討如何因應，沒現身受訪釋疑。調查局公共事務室主任戴春成銜命回應指出，調查局重視安全防護、內控機制一向嚴謹，這起火災應無所謂的陰謀論，但一切結果仍等消防局鑑識報告完成，才能對外說明。