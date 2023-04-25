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大陸 大陸焦點 特派現場

陸飯店搶連假人潮推「一晚435元」睡大廳　含早餐宵夜不可洗澡

▲浙江台州一間酒店推出「睡大廳沙發」的商品。（圖／翻攝極目新聞）

▲浙江台州一間酒店推出「睡大廳沙發」的住宿商品。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸五一連假即將到來，浙江台州一間酒店（飯店，下同）為了搶客，在旅宿平台上推出「99元人民幣（約435元新台幣）睡大廳沙發」的產品，引起外界好奇。根據攜程平台上的資訊顯示，這間酒店位於台州萬達廣場周邊，大廳內有一張80公分的沙發床，含1份早餐並贈送雙人宵夜一份。

▲浙江台州一間酒店推出「睡大廳沙發」的商品。（圖／翻攝極目新聞）

《橙柿新聞》報導，致電酒店前台，接線服務員簡單介紹了一下這個產品，「確實有99元（人民幣）大廳睡沙發這個產品，是24日剛上線的。就是大廳裡的沙發，不能跟別的沙發隔開，沒有洗浴設施，有個公用的電視機。」

對於外界疑問，酒店怎麼會推出如此奇怪的住宿商品，接線員愣了一下才回覆稱，「我們自己也比較奇怪，已經接了很多打來咨詢的電話。」

直至昨（24）日深夜，攜程平台上的「99元大廳睡沙發」產品已經下架。服務員稱，「應該是有人訂走，大廳沙發就那麼幾個。」

攜程平台上顯示，這間酒店在5月1日入住至5月2日退房的房源價格，落在700元至900元人民幣（約3080元至3960元新台幣）間，同時在售的還有幾間城景大床房，價格則是400元人民幣（約1760元新台幣）左右，至於該酒店在4月30日入住的房源已經訂滿。

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