陸長假前旅宿業「毀約」都賺　老闆換人、店面轉讓「奇葩理由」出籠　

▲大陸旅宿業瞄準「五一」假期的出遊人潮，住房價格攀升。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（2023）年「五一」假期共5天，疫情後社會秩序逐漸恢復的情況下，各地旅宿業摩拳擦掌瞄準這波出遊人潮。不過，部分民眾透露，假期前，有些民宿和旅店為了要搶「漲價」後的客源，不惜利用各種「奇葩理由」向提早預訂的消費者「毀約」，就算有平台罰金也抵不過「瘋漲」的房價。

▲浙江莫干山景區內有許多民宿。（圖／CFP）

《潮新聞》報導，五一前夕，被「毀約」的旅客還真不少，民宿旅館坐地起價，理由也是千奇百怪。各大熱門旅遊城市的酒店告急，價格飆漲，早早訂好行程的旅人們，蠢蠢欲動，心思都快跟著假期飛走了。這個時候，預訂的民宿突然開始搞「裝修」，要求房客退訂？還不止一家。

杭州一名鄧女士在3月16日預訂一家位於成都的民宿，每晚100多元（人民幣，下同）的價格搶下三間房。直至3月27日，鄧女士突然接到民宿工作人員的電話稱，民宿在裝修，4月底不一定能裝修好，希望鄧女士能主動退訂，平台也願意賠償100元代金券。

鄧女士一方面不能接受，一方面查看網路，這才發現，之前訂下的房型已漲到500元一晚，最終，考慮到強行入住也會鬧不愉快，只能選擇接受平台提供的1:1賠償。

至於其餘地方也傳出有「酒店換老闆、裝修中、酒店倒閉」之類的「奇葩理由」，就是要提前預訂拿到便宜房價的顧客退訂。一名消費者小哲透露，旅宿平台對旅店做了處罰，有1.5倍罰金和降低流量處理，但相較於五一的盈利，商家肯定願意接受處罰，「況且沒了這個平台，還有其他平台。」

浙江莫干山一間民宿老闆則強調，過去三年疫情嚴重，民宿幾乎都不賺錢，有的還在虧本苦苦支撐，都指望著五一「收割」一波，「本質上大家都想賺點錢，合理利用規則，罰款能認了就行。」