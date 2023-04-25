聯華食品大火已7人亡！廠長認了熱廚區起火　躲2冷凍庫成鐵棺材

記者許權毅、劉人豪／彰化報導

今(25日)清晨6時30分左右，彰化縣北斗鎮的聯華食品發生火警！警消救出受困的22名員工，其中10人被救出時已無呼吸心跳，至目前為止已7人死亡。該廠廠長鄭沛宏表示起火後第一時間就報警了，並說明起火原因還在調查中，而員工躲在不同冷凍庫，應該也讓消防人員搶救有所延誤。

▲廠長表示起火原因仍在調查。（圖／記者許權毅攝）

廠長接受媒體採訪時指出，起火後第一時間就報警了，熱廚區火災第一時間人員有進行撲滅，跟滅火毯的搶救、覆蓋，其他部分需等調查清楚才能說明。對於媒體詢問是否員工躲冷凍庫不同位置，是否也造成消防人員搶救有所延誤，廠長也認為應該是有影響。並說明工廠雖然沒有24小時運作，但應該也有18小時，起火點要等消防隊調查清楚再說明。

警消指出，由於案發時濃煙密布，有15名受困員工躲到4樓2個冷凍庫內避難，原先這兩區算是相對安全區，但因濃煙不斷竄入，10名受困者被救出時，已失去生命跡象，目前已7人搶救不治。



彰化消防第四大隊副大隊長江錦松指出，受困員工逃生時，犯下一個致命錯誤，以為冷凍庫相對安全，便將冷凍庫門關起，跟在外面廠區的人員以無線電方式聯繫，但因火勢緣故，濃煙也隨之竄入冷凍庫內，受困員工聲音愈來愈微弱。消防得知後，隨即衝入救援，但打開門卻發現，裡面已濃煙密布，人員都倒臥在地。

▲▼消防人員持續進入搜查，目前無殘火。（圖／記者許權毅攝）

聯華食品表示，事故地點在彰化鮮食廠，影響生產大約2周，公司已啟動另2個鮮食廠區進行跨廠支援。

聯華食品聲明全文：

有關本公司彰化廠於112年4月25日上午6時許發生火災，目前火勢已撲滅，受困人員（22人）已全數救出，並送醫救治中，有部分人員傷亡，本公司已啟動緊急救難機制，給予受傷員工後續相關協助。

初步判斷起火原因疑為生產機台意外起火所致，詳細原因由消防人員鑑識中；目前對公司營運影響評估中，本公司有另外2廠區，已啟動跨廠支援。此外，因公司有投保相關保險，已通知保險公司，相關財損皆會由保險公司進行理賠。