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社會 社會焦點 保障人權

彰基傳振奮消息！聯華員工嗆暈「昏迷指數3」　下午醒了能點頭

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣北斗鎮四海路一段聯華食品廠今(25日)清晨發生大火，釀成7死慘劇。其中一名男性傷者(約40歲)受困火場，被濃煙嗆得不省人事，警消將他救出時已經沒有意識，昏迷指數僅3(最低分)，情況十分危急，在送往彰基救治後，下午傳來好消息，該名男子在高濃度氧氣救治下，下午2時許已經恢復意識，且能做出簡單回應。

▲▼彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師。。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，今日下午2時許，傳來令人振奮的消息，一位40幾歲的男性病患在現場受困，被濃煙嗆暈，救出來時的昏迷指數只有3分，完全不省人事；起初先送到部立彰化醫院進行插管和急救，那到達醫院的時候，連氧氣濃度都量測不到、相當危急，經過及時的治療，也順著部立彰化醫院和彰基的綠色通道，迅速轉診到彰基，到達時仍然意識模糊，幸下午2時許傳來好消息，在經過高濃度的氧氣等藥物等救治，目前傷者已經可以跟醫護人員做簡單的回應，醫護人員問他，也能點頭、搖頭。

林晏任醫師表示，在這一場不幸意外中，約有10位外籍移工受傷，當中有一位相當嚴重，目前在與死神拔河，院方使用葉克膜積極搶救中；另外一位則是被濃煙嗆到，目前在急診使用高壓氧治療，狀況穩定。

彰基院長陳穆寬教授表示，彰基做為傳愛的醫院，把上帝的愛傳給每一位病患，造福在每一位病人身上，讓整個大彰化、大中部地區，甚至整個台灣、整個世界的病人，都得到最高品質的照顧；因此，彰基將配合縣府相關單位，對於10位勞工朋友，在醫療及資源上，給予全力的協助。

▼聯華食品廠今清晨傳出大火。（圖／記者許權毅攝）

▲▼彰化聯華食品工廠大火。（圖／記者許權毅攝）

▲▼彰化聯華食品工廠大火。（圖／記者許權毅攝）

▼聯華食品廠大火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化聯華工廠大火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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