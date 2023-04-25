3無生命跡象救回！聯華大火奪7命　縣府每人發「3萬急難救助金」

▲聯華食品大火，彰化縣政府隨即啟動關懷機制。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化聯華食品廠房25日清晨6時45分發生火警！現場22名員工受困，其中10人被救出時失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，7人不幸宣告不治，3人已恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察中。案發後彰化縣政府啟動關懷慰問機制，將協助死者家屬申請喪葬補助，另針對外籍移工部分，將協助申請死亡慰問金10萬元、受傷慰問金1萬元。

彰化縣政府指出，案發後縣府團隊立即啟動關懷慰問機制，協助火災事件傷者及家屬，縣長王惠美一早即指示社工先行到院予以輔導關心，隨後親自到各收治的員生醫院、衛福部彰化醫院及彰化基督教醫院，一一關懷傷者及家屬，安撫家屬情緒及提供必要的協助，對於此次傷者每人先發2萬元，死亡者3萬元的急難救助金，並由各相關單位持續予以各項輔導及協助。

彰化縣勞工處將協助勞工及家屬爭取應有的職災補償、申請勞保給付，並持續追蹤關懷及連結相關資源，提供適切之協助。勞工處表示，彰化食品彰化廠不幸火警，造成7名勞工死亡，15名勞工輕重傷，在中區職安中心釐清致災原因前，縣府將全力協助勞工之職災補償事宜，若雇主確有可歸責之事由亦將協助勞工向雇主請求賠償。

勞工處調查聯華食品發現，該公司均有依規定投保，因此勞工處將會協助申請勞保死亡補助40個月平均薪資，及5個月平均薪資的喪葬補助，另針對外籍移工身份者將再協助向勞動部申請死亡慰問金10萬元、受傷慰問金1萬元，至公司團保理賠部分，亦聯絡法律扶助基金會予以協處。

勞工處也將致電菲律賓在台辦事處，協助聯絡罹難勞工在母國的家屬，並要求仲介公司釐清身分文件。

▲聯華食品大火傷亡情況。（製表／ChatGPT，資料來源／記者唐詠絮）