　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3無生命跡象救回！聯華大火奪7命　縣府每人發「3萬急難救助金」

▲聯華食品大火，彰化縣政府隨即啟動關懷機制。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲聯華食品大火，彰化縣政府隨即啟動關懷機制。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化聯華食品廠房25日清晨6時45分發生火警！現場22名員工受困，其中10人被救出時失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，7人不幸宣告不治，3人已恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察中。案發後彰化縣政府啟動關懷慰問機制，將協助死者家屬申請喪葬補助，另針對外籍移工部分，將協助申請死亡慰問金10萬元、受傷慰問金1萬元。

▲聯華食品大火，彰化縣政府隨即啟動關懷機制。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

彰化縣政府指出，案發後縣府團隊立即啟動關懷慰問機制，協助火災事件傷者及家屬，縣長王惠美一早即指示社工先行到院予以輔導關心，隨後親自到各收治的員生醫院、衛福部彰化醫院及彰化基督教醫院，一一關懷傷者及家屬，安撫家屬情緒及提供必要的協助，對於此次傷者每人先發2萬元，死亡者3萬元的急難救助金，並由各相關單位持續予以各項輔導及協助。

▲聯華食品大火，彰化縣政府隨即啟動關懷機制。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

彰化縣勞工處將協助勞工及家屬爭取應有的職災補償、申請勞保給付，並持續追蹤關懷及連結相關資源，提供適切之協助。勞工處表示，彰化食品彰化廠不幸火警，造成7名勞工死亡，15名勞工輕重傷，在中區職安中心釐清致災原因前，縣府將全力協助勞工之職災補償事宜，若雇主確有可歸責之事由亦將協助勞工向雇主請求賠償。

▲聯華食品大火，彰化縣政府隨即啟動關懷機制。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

勞工處調查聯華食品發現，該公司均有依規定投保，因此勞工處將會協助申請勞保死亡補助40個月平均薪資，及5個月平均薪資的喪葬補助，另針對外籍移工身份者將再協助向勞動部申請死亡慰問金10萬元、受傷慰問金1萬元，至公司團保理賠部分，亦聯絡法律扶助基金會予以協處。

▲聯華食品大火，彰化縣政府隨即啟動關懷機制。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

勞工處也將致電菲律賓在台辦事處，協助聯絡罹難勞工在母國的家屬，並要求仲介公司釐清身分文件。

▲聯華食品大火傷亡情況。（製表／ChatGPT，資料來源／記者唐詠絮）

▲聯華食品大火傷亡情況。（製表／ChatGPT，資料來源／記者唐詠絮）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
差一點被爆頭　大谷還跟捕手開玩笑：下一個輪到你
平時有演練！聯華員工驚險逃生　同事躲冷凍庫喪命「可能太緊張」
快訊／好消息！　3人無生命跡象救回
家屬重返現場招魂擲嘸筊　哥悲痛喊話：下班了…
快訊／會計師挨罰13億！　公司將上訴
快訊／「快篩實名制」本周賣最後一輪　5／1同步退場
快訊／指揮中心下周解編！　新冠改第四類傳染病
LIVE／新冠改類「指揮中心解散」　王必勝最新說明
賓士違停世新後門...明仁會成員猝死！　家屬說話了
台北停車場「1小時40」超驚喜！　細看竟是陷阱題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聯華大火重傷3人撿回命！他躲冷凍庫獲救　2寶媽仍未脫險

幫哥喬債被嫌「話太多」！2男遭押走虐打　車被開去撞山再砸爛

3無生命跡象救回！聯華大火奪7命　縣府每人發「3萬急難救助金」

聯華大火7死！家屬重返現場招魂擲嘸筊　哥喊話「下班了…」

木棒捅後門！詐團逼男男肛交「錄影傳群組」嘲笑　超變態手法曝

平時有演練！聯華員工驚險逃生　同事躲冷凍庫喪命「可能太緊張」

賓士違停世新後門...明仁會成員車內猝死！家屬：前一天還有回家

失聯移工付不起醫藥費…越南辦事處不管　勞動部硬起來要求買單

以為紅牌重機「叭聲」挑釁　駕駛拿50公分長西瓜刀下車怒嗆

被熟客帶回家強吻　酒吧女店員逃出報警卻說「叫我男友來」

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

聯華大火重傷3人撿回命！他躲冷凍庫獲救　2寶媽仍未脫險

幫哥喬債被嫌「話太多」！2男遭押走虐打　車被開去撞山再砸爛

3無生命跡象救回！聯華大火奪7命　縣府每人發「3萬急難救助金」

聯華大火7死！家屬重返現場招魂擲嘸筊　哥喊話「下班了…」

木棒捅後門！詐團逼男男肛交「錄影傳群組」嘲笑　超變態手法曝

平時有演練！聯華員工驚險逃生　同事躲冷凍庫喪命「可能太緊張」

賓士違停世新後門...明仁會成員車內猝死！家屬：前一天還有回家

失聯移工付不起醫藥費…越南辦事處不管　勞動部硬起來要求買單

以為紅牌重機「叭聲」挑釁　駕駛拿50公分長西瓜刀下車怒嗆

被熟客帶回家強吻　酒吧女店員逃出報警卻說「叫我男友來」

Roguelite新作《槍火重生》6／1登陸PS　快節奏FPS支援四人亂鬥

「2023台灣跨境電商博覽會」最後報名機會　錯再等一年

台中市首度開徵囤房稅　一表秒懂哪類房屋不加稅

京都小學生放學驚見「人類斷指」！2cm連著指甲　斷面不完整

半夜門鈴響！大門鎖被狂按　屋主一看「老鼠輸密碼」嚇傻

青農夢想園地在彰化　第二屆好食好事「食農創生計畫」開訓

產官合作攜手處「鋰」　南消四大與鋰電池大廠辦火災應變研討會

差一點被爆頭　大谷翔平還能跟捕手開玩笑：下一個輪到你

宋智孝告經紀公司憤怒再發聲！　隔空開砲「已到忍無可忍的地步」

最狂國中生！林沛萱全中運跳高達亞運標　史上第1人

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

社會熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

即／白色賓士男屍耳分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

即／張榮發遺囑官司　二審仍判張國煒勝訴

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

她搭公車遇鄰座男打手槍　律師反嗆：噁心還看

澎湖失聯士兵找到了　母：人平安就好

民宅囚禁4豬仔逼性交　7惡匪起訴

即／白色賓士停世新大學後門口！　駕駛明顯死亡

即／南投母女車禍雙亡！她送長女上學與貨車碰撞

警甩棍破窗敲到沒力　35秒直擊片曝光

更多熱門

相關新聞

聯華大火重傷3人撿回命！2寶媽未脫險

聯華大火重傷3人撿回命！2寶媽未脫險

彰化縣北斗鎮四海路一段聯華食品廠25日清晨6時30分發生火警，22人受困，其中10人救出無生命跡象，經搶救後7人死亡、3人恢復心跳，分別為49歲許女、26歲陳男，以及33歲的菲籍女移工，而許女尚未脫離險境。

聯華大火7死！　家屬返現場招魂

聯華大火7死！　家屬返現場招魂

平常有訓練！聯華女員工逃出大火

平常有訓練！聯華女員工逃出大火

聯華食品工廠大火釀7死15傷　總經理現身致歉、承諾從優賠償

聯華食品工廠大火釀7死15傷　總經理現身致歉、承諾從優賠償

聯華食品工廠大火釀7死慘劇　公司15：30赴證交所說明

聯華食品工廠大火釀7死慘劇　公司15：30赴證交所說明

關鍵字：

聯華大火彰化

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

即／白色賓士男屍耳分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面