前議員曬她議會空位照　反被徐巧芯打臉：難怪你會低票落選

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯與民進黨台北市議員許淑華為2024立委大選交火，徐巧芯指控對方大會多次缺席，而前台北市議員林穎孟則跳出來反嗆徐巧芯自己也沒有每次都到，並曝光其「空位照」。對此，徐巧芯拿出證據打臉，砲轟林穎孟，「難怪你會低票落選還詐領助理費，就這素質」。

根據徐巧芯所提出的許淑華出缺席紀錄，包括2020年10月27大會，對方簽到缺席完全沒來，10月28日市長專案報告，報告時間完全沒來，11月3日大會缺席、11月24日、12月15日大會完全沒來，12月22日大會敬老金覆議，投完票就離開、12月29日至隔年大會預算審查都沒來，只有1月6日大會來一下就走，1月11日、12日大會又沒來，1月14日來拿咖啡，1月20日政黨協商跟大會沒到，1月25日在停車場看到她但在議場沒看到，1月26日又沒看到人。

而在2022年，許淑華3月25日、3月30日大會沒來，4月13日大會，14:42才抵達，5月4日、6月15日大會完全沒來，6月22日遲到，接著6月28日、6月29日、8月24日大會都沒來，10月13日預算審查也沒來；2023年則是4月12日大會開議沒來，然後4月13日大會有出息，4月19日大會完全沒來。

許淑華回擊，大會簽到沒有規定一定要在會場，議員可以在外面會勘、開協調會，做真正議員該做的工作，且辦公室都有電視螢幕可以看到議場狀況，還酸徐巧芯地方都反應很少在選區看到「芯水小偷」，希望在未來半年的選戰中，不要只有拜票的時候看得到人。

林穎孟則參戰，指控徐巧芯在2022年8月15日開會，也是有簽到但沒來聽報告，而徐巧芯則說，那天她確定有出席。大概9:39左右抵達，而她登記許淑華的都是從頭到尾都沒有來的紀錄，而且這是可以自行參加的專案報告，「當了四年議員都不知道難怪會低票落選，好可憐」。

林穎孟回應，一開始看到她質疑別人「市長專案報告，報告時間完全沒來」才提出照片，疑問她也有在「報告時間」沒來聽的情況，但徐巧芯直接扭曲成「我指控她不出席市長專案報告與質詢」，她藉由各種偷換概念、問A答B、人身攻擊，「我是不太知道台灣有沒有真的需要只會做這種事還沾沾自喜的立法委員就是了」。