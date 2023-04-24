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社會 社會焦點 保障人權

陪聊到暈船！她獻身人夫「愛了太累不愛心碎」　下場超慘

記者黃翊婷／綜合報導

邱姓女子在某交友平台負責陪伴聊天工作，2020年1月間認識黃姓人夫，接著被對方猛烈的追求打動，雙方交往後發生性行為，結果被黃妻抓包，一狀告上法院。雖然邱女堅稱自己是被騙的，兩人不曾交往，但一審還是被台北地院裁定應賠償黃妻20萬元；她不滿提出上訴，高等法院仍裁定駁回，全案確定。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲邱女否認與黃男交往，但法官不採信。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

黃妻在判決書中提到，邱女明知黃男已婚，竟從2020年1月5日起發展出超過一般社交行為的不正常交往，還會透過LINE傳送私密照片、露骨對話，甚至發生性行為，種種行為已侵害到她的配偶權，因此決定提告求償。台北地院一審判邱女應賠償20萬元。

邱女不服提出上訴，她強調，自己是在某交友軟體平台擔任陪伴聊天工作，2020年1月5日認識黃男，對方展開猛烈追求，包含贈送手機、虛擬禮物等等，還欺騙她已經離婚，但兩人不曾交往，她自然沒有侵害到黃妻的配偶權，所以希望法官廢棄一審判決。

然而，高等法院合議庭檢視邱女與黃男的LINE對話內容，發現她在2020年3月至2021年11月間，曾多次傳送「愛你」、「我也好想你喔，寶貝，哥哥」等訊息，還曾說過「愛上不該愛的人，犯了最愚蠢的蠢，傻到自以為愛上能照顧自己、保護自己的男人，愛了又太累，不愛又心碎」等話；當時黃男回答，「把那麼愛妳的男朋友放生不理」、「我曾經那麼愛妳、疼妳，妳也說找不到對妳那麼好的人」。

黃男在手寫自白書中提到，2021年2、3月間和邱女約會時，曾在旅館發生性行為。合議庭認為，邱女曾透過LINE傳送裸露胸部、下體的私密照片給黃男，兩人還互傳愛心貼圖，足見兩人關係親密，況且她在一審時承認與黃男是男女朋友，如今改口自稱為感情的受害者，實在令人難以採信。

此外，黃男2021年4月間與邱女相約喝酒，女方的詹姓、高姓朋友前來找人，邱女去開門，詹男自稱是邱的男友，質問兩人為何會同房，還揚言要將此事告知黃妻，黃男打算逃離房間，雙方一度發生拉扯、推擠，這部分有刑案起訴書、不起訴處分書和刑事判決書為證。

合議庭認為，詹男、高男與黃男素昧平生，若不是邱女在事發之前告訴兩人黃男已婚的身分並開門，他們怎麼可能衝入房間捉姦，還威脅要讓黃妻知曉此事，更何況邱女還曾在刑案中供稱，「當天之所以會與黃男出去，是因為他說跟老婆離婚，所以出來慶祝」，可見她在2021年4月之前就已經知道男方已婚，最終不採信她的說詞，裁定駁回上訴，全案確定。

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