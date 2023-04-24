　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為愛墮胎仍扶不正…小三PO文怒轟薄情男「殺人犯」　無罪關鍵曝

▲小三,外遇,偷吃,妹子,正妹,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小三聽人夫的話流產，卻遲遲得不到扶正，崩潰在IG發文挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／新竹報導

新竹一名女子小雨（化名）與已婚男同事阿成（化名）交往，懷孕時阿成稱會離婚負責，希望先把孩子拿掉，小雨聽話流產後，阿成妻子卻生下小孩，小雨氣不過，2度在IG分享阿成妻子慶祝愛兒誕生的貼文，寫下「Fxxking post」等字眼，遭違反個資法起訴。新竹地院認為小雨僅是情感抒發，判決無罪。

判決指出，小雨於2020年與阿成談起不倫戀，意外懷孕後流產，見阿成於2021年1月在臉書PO文「風雨飄搖的2020倒數幾天，我們迎接了弟弟的到來，弟弟出生沒多久就解鎖人生成就....」並在貼文下方張貼寶寶照，小雨吞不下這口氣，幾天後在個人IG截圖該文章，隔1年後再度轉發寫下「Fxxking post from last year...20th Dec 2020」。

阿成與妻子認為小雨PO文公開了孩子相片及生日等個人資訊，報警處理，檢方調查後認定小雨違反個人資料保護法，予以起訴；審理時小雨否認有非法利用他人個資的犯行，僅是情緒抒發，客觀上未造成任何損害孩子利益之具體危險。

法院勘驗小雨IG上其他與阿成有關的貼文，內容提及「對你來說胚胎不是一個生命，傷害一個生命沒關係，因為你根本不想要承認這個孩子」、「數次跟我說要離婚，生完孩子談、做完月子談、小孩3歲時候談，或者是說現在談，幾次要我幫忙找律師，你告訴我要相信你」、「如果你／妳還在，已經1歲多了…看清你的騙局，我們都是殺人犯」。

法官認為，上述文字足見小雨之舉動是因情感受傷、情緒宣洩、對阿成夫妻倆不滿而寫下，屬於私領域的男女情事糾葛，與小孩子沒有關係，也沒有孩子個資多做著墨。

且小雨此舉如有不當、令人不適、侵害隱私權等情事，告訴人得依循其他程序主張權利，非個人資訊保護法之刑事處罰範疇，因此判決小雨無罪。可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
LIVE／害死2少女起底冷血金毛男 　潑湯女傳流產！ 閨蜜怒
害死2少女！金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊
新店2少女「交疊陳屍摩鐵」　同住男被逮喊：認識一周
士林驚世媳虐死公公　判5年定讞
大片雲系通過！北部下大雨　放晴時間曝
夫癌逝「小姊弟車禍慘死」　媽20萬修復費付不出淚崩
獨／雞排妹挨告又敗！　判賠金額曝
潑湯女「先兆性流產」！　姊妹怒轟：算酸民的嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

摩鐵狂歡5hrs！同住男見「2少女暴斃」嚇壞…曝：群組花錢叫來的

台中潑湯女先兆性流產　閨蜜怒「孩子沒了」！婦產科醫曝機率

陪聊到暈船！她獻身人夫「愛了太累不愛心碎」　下場超慘

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

開毒趴狂歡！新店2少女「交疊陳屍摩鐵」　同住男被逮喊：認識一周

能高罹難領隊仍無法回家！雲層厚原機折返　詹喬愉加入搜救

檢察長人事謠言滿天飛 劍青檢改發聲明

1年半走3個…夫肝癌逝世「兒女車禍亡」！媽20萬修復費付不出淚崩

獨／批週刊偷拍侵犯隱私卻盜圖打廣告　雞排妹要賠1.5萬

23個水溝蓋一夜蒸發！花蓮男奔百里行竊　7天後乖乖交贓物投案

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

把23元食物變670萬！　完美呈現擺盤的重要性

誤信投資詐騙2800萬飛了！　退休會計師堅持再匯478萬

摩鐵狂歡5hrs！同住男見「2少女暴斃」嚇壞…曝：群組花錢叫來的

台中潑湯女先兆性流產　閨蜜怒「孩子沒了」！婦產科醫曝機率

陪聊到暈船！她獻身人夫「愛了太累不愛心碎」　下場超慘

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

開毒趴狂歡！新店2少女「交疊陳屍摩鐵」　同住男被逮喊：認識一周

能高罹難領隊仍無法回家！雲層厚原機折返　詹喬愉加入搜救

檢察長人事謠言滿天飛 劍青檢改發聲明

1年半走3個…夫肝癌逝世「兒女車禍亡」！媽20萬修復費付不出淚崩

獨／批週刊偷拍侵犯隱私卻盜圖打廣告　雞排妹要賠1.5萬

23個水溝蓋一夜蒸發！花蓮男奔百里行竊　7天後乖乖交贓物投案

摩鐵狂歡5hrs！同住男見「2少女暴斃」嚇壞…曝：群組花錢叫來的

直升機旁自拍遭「螺旋槳葉片爆頭」　印度官員當場死亡

超危險！婦人騎機車闖平交道「卡住」　太魯閣司機暴怒罵人

台南必訪鬆餅搬新家了！抹茶牛奶炸出迷人苦韻、藍莓乳酪是搶手貨

肉量爆多才80元！羅東夜市排隊當歸羊肉湯　真材實料肉量撲好撲滿

【廣編】電通行銷傳播集團倡議成立永續行銷聯盟　推動美好創意落實低碳行銷

Jennie「粉色戰袍」銷魂鏤空洩美胸！BLACKPINK音樂節一套比一套辣

民進黨團批侯友宜「假漢只會做形象」　治安崩盤全甩鍋中央

南投哥「超速被喀嚓」氣炸報仇！測速照相機竟笑了　畫面驚呆網

台電花10元向民生電廠買1度電惹議　經長王美花鬆口：要檢討做法

社會熱門新聞

快訊／國寶雕刻家朱銘「住處輕生亡」

八大女遭潑熱湯　T妹曝暴力討債SOP

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

救護車翻落田間！癌末男送醫不治

即／西門町國賓影城旁暗夜火警　

快訊／機車騎上國道！　半小時走8公里

美食街老闆推倒員工！竟是子對母動粗

新店2少女身體慘白亡　高大成曝關鍵

2少女陳屍摩鐵！男又找傳播妹開房

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

遭熱湯潑臉重傷！八大女首度發聲了

救護車停車讓行人！消防局回應了

國寶級大師朱銘自宅輕生亡　字條僅寫4個字

新店汽旅雙屍　房內發現K他命粉末

更多熱門

相關新聞

科技新貴來了！　頭份近4成房貸族年薪破百萬

科技新貴來了！　頭份近4成房貸族年薪破百萬

苗栗縣頭份市緊鄰新竹，最近幾年，伴隨科技題材與建設題材的發酵，頭份房市交易量能持續升溫，依據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，2022年頭份市貸款者年收入在100萬以上的新增房貸件數為359件，佔比高達38.3%、近4成，而且與2017年高收入房貸族佔比29.7%相比，5年來快速增加8.6個百分點，顯見在頭份買房的高收入族群愈來愈多。

溜滑梯沙坑插樹枝　路人嚇：暗殺公園？

溜滑梯沙坑插樹枝　路人嚇：暗殺公園？

尾牙沒幫夾菜！前輩火了「新人應該服務」

尾牙沒幫夾菜！前輩火了「新人應該服務」

將承受比高虹安多3000倍凌辱　郭台銘：準備好了

將承受比高虹安多3000倍凌辱　郭台銘：準備好了

準備提離職！同事「1句話」讓她超崩潰

準備提離職！同事「1句話」讓她超崩潰

關鍵字：

新竹同事外遇墮胎小三

讀者迴響

熱門新聞

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

快訊／國寶雕刻家朱銘「住處輕生亡」

八大女遭潑熱湯　T妹曝暴力討債SOP

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

水氣突襲！今有雨下波降8℃　連假天氣出爐

蟒蛇抓蛇獴！整家族出動「吞噬外敵」

井上雄彥提「CHINA」　陸網怒：故意的

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面