為愛墮胎仍扶不正…小三PO文怒轟薄情男「殺人犯」　無罪關鍵曝

▲小三聽人夫的話流產，卻遲遲得不到扶正，崩潰在IG發文挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃資真／新竹報導

新竹一名女子小雨（化名）與已婚男同事阿成（化名）交往，懷孕時阿成稱會離婚負責，希望先把孩子拿掉，小雨聽話流產後，阿成妻子卻生下小孩，小雨氣不過，2度在IG分享阿成妻子慶祝愛兒誕生的貼文，寫下「Fxxking post」等字眼，遭違反個資法起訴。新竹地院認為小雨僅是情感抒發，判決無罪。

判決指出，小雨於2020年與阿成談起不倫戀，意外懷孕後流產，見阿成於2021年1月在臉書PO文「風雨飄搖的2020倒數幾天，我們迎接了弟弟的到來，弟弟出生沒多久就解鎖人生成就....」並在貼文下方張貼寶寶照，小雨吞不下這口氣，幾天後在個人IG截圖該文章，隔1年後再度轉發寫下「Fxxking post from last year...20th Dec 2020」。

阿成與妻子認為小雨PO文公開了孩子相片及生日等個人資訊，報警處理，檢方調查後認定小雨違反個人資料保護法，予以起訴；審理時小雨否認有非法利用他人個資的犯行，僅是情緒抒發，客觀上未造成任何損害孩子利益之具體危險。

法院勘驗小雨IG上其他與阿成有關的貼文，內容提及「對你來說胚胎不是一個生命，傷害一個生命沒關係，因為你根本不想要承認這個孩子」、「數次跟我說要離婚，生完孩子談、做完月子談、小孩3歲時候談，或者是說現在談，幾次要我幫忙找律師，你告訴我要相信你」、「如果你／妳還在，已經1歲多了…看清你的騙局，我們都是殺人犯」。

法官認為，上述文字足見小雨之舉動是因情感受傷、情緒宣洩、對阿成夫妻倆不滿而寫下，屬於私領域的男女情事糾葛，與小孩子沒有關係，也沒有孩子個資多做著墨。

且小雨此舉如有不當、令人不適、侵害隱私權等情事，告訴人得依循其他程序主張權利，非個人資訊保護法之刑事處罰範疇，因此判決小雨無罪。可上訴。