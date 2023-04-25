台北「停1小時40」超驚喜！細看竟是陷阱題　OL苦笑：我太天真

▲乍看還以為是以小時計費。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名女網友昨日發現，有處收費停車場「1小時收40元」，讓她又驚又喜，沒想到她再仔細一看，才驚覺是誤會一場，不禁自嘲「我太天真了！」對此，不少網友吐槽直呼太誇張，「根本陷阱卡」、「這可以檢舉吧」。

女網友昨在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，苦笑表示「在台北想停到1小時40元的停車場，我還是太天真了。」只見斗大招牌上寫著「臨停每小時40元，當日最高收250元」。

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不過，原PO細看卻發現，臨停收費的計算單位，竟有兩字未亮燈；換言之，40元是停車半小時的費用，若停1小時則收80元。

對此，網友們不禁吐槽，「前天才停...被坑慘」、「這是什麼大家來找碴嗎？」「這不行吧」、「我視力2.0都看不到」、「太陰險了」、「我是覺得只要價格明確就沒問題，這種的真的很雞X」、「發動陷阱卡...停車費超收」、「看板可以這樣嗎？」「半小技術性故障」。

▲計算單位是半小時，但「半小」二字卻沒亮燈。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

另外，也有不少人趁機抱怨，現在停車費越來越貴，「昨天經過板橋三民路，半小時50元，過個橋就一堆更扯了」、「你這還有上限，看看台南的停車場，有上限跟沒上限一樣」、「昨天在日月潭停車，過夜900元」、「我在板橋也停過1小時100的，吃個飯2小時15分吧，停車費300元」。

值得一提的是，儘管停車場收費是自由市場機制，但業者不可玩文字遊戲，且收費規則要標示清楚，不可有誤導嫌疑。許多網友也洗版喊，「這可以跟公平交易委員會檢舉」、「這不檢舉，說不過去啊」、「檢舉啊！停管處開罰」。