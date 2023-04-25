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傳產第三代！頂大妹被迫回家「月領30K」　苦揭內幕：根本沒休假

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名頂大妹是傳產大盤商第三代，由於家裡缺人手，被急召回家幫忙，重點是才給她月薪3萬，休假時也經常要支援，讓她忍不住心累。沒想到，文章引起共鳴，不少類似境遇的人直言，「真的沒有大家覺得的這麼好。」

女網友在Dcard娓娓道來，自己是頂大文組畢業，在外應聘月薪至少3萬5，而家裡是傳產大盤商，因為目前缺人，於是趕鴨子上架要她回家做，「我之前回來的時候提過，希望用3萬5來談薪水，但家裡說新人沒在給這麼高的薪資，還說如果我留在北部，也要付房租、生活費，不如在家裡上班可以省一筆。」

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她無奈表示，當初談的時候說薪水3開頭，沒想到真的就只有3萬塊，月休8天，年節假日不能休，工時是早八晚五，午休半個小時，基本上都是匆匆吃完午飯就繼續上工，「住家裡很慘，休假根本不當我休假，一通電話隨叫隨到支援公司，要學什麼東西也是用我休假的時候去學，我好想離職。」

對此，網友們紛紛回應，「在家就是廉價勞工，想辦法出走吧」、「有本錢去外面闖就別留了，在自己家工作應該要比較輕鬆，結果妳也沒有」、「我以為南部傳產二代都是少爺跟公主欸」、「被騙回家的還不快逃」、「還會被人被酸在家裡工作真好」。

▲▼錢包,沒錢,窮。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

另外，文章也釣出不少有相同情況的人，「跟我家一樣欸，我們是中部傳產，當初也是說要準備接班，結果只給2萬8還沒有要教，後來每個小孩都被氣走去外面領年薪百萬，還不用受兩老的氣」、「我也是在家工作的，大家看來都覺得很好、很羨慕，但真的沒有大家覺得的這麼好，然後也很難說要離開」、「自家公司基本都是這樣，傳產人在自家親戚工廠的路過」、「家裡中部傳產，在我退伍後說，要讓我準備接班，所以拒絕掉外面科技公司offer，結果回來在現場搬貨打雜，沒接觸到內部工作，說要做3到5年才讓我碰內部資料」。

事後，原PO透露，家裡的觀念是要勤懇做、老實做，自己人待遇不會比較好，「他們對我這個孫女是很疼愛的，沒有重男輕女的問題，但就像傳統家族一樣，要為家庭貢獻不求回報，我從小就是吃好的用好的，教育也都給滿，但零用錢、奢侈品想都別想。」

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