一中街「1亂象」惹怒機車族！她被封印超尷尬　釣出一票苦主

▲一中街。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名網友日前到一中街，將機車停放在路邊停車格裡，怎料要牽車時，愛車竟被一整排攤商給擋住，雖然可以請老闆挪位，但面對大批客人，讓她備感尷尬，不禁怒喊「這種亂象真的很討厭！」而PO文也釣出不少苦主，洗版表示快檢舉。

網友在Dcard提到，上周去台中一中街，把機車停在合法機車格，結果準備回家時發現，有攤販佔據道路，在一整排停車格前擺攤，「雖然跟老闆說他會挪出位子，讓我們可以把車牽出來，但有的時候攤位生意很好，剛好有客人在你機車前面挑東西，會不好意思跟老闆說，或者是就像我一樣很社恐的人，就會覺得很尷尬。」

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▲攤販擋住機車出入動線。（圖／翻攝自Dcard）

回家後，原PO越想越生氣，明明是對方理虧，卻搞得像她在麻煩別人一樣，「直接在道路擺攤的攤販不只這一家，還有其他的攤販，而且就算要離開的客人跟他們說，請他們把位子挪一下讓機車牽出來，牽完之後攤販就會馬上把攤位擺回去，以至於明明有空的停車格，外面的人卻不能停進去。」

對此，網友心有戚戚焉，紛紛回應「我以前住在一中街，有這個狀況強烈建議打110，在暗處等警察來。警察會鳴笛，這時就可以看到像電影一般，所有攤販瞬間收東西奔跑的畫面，想想為什麼那些攤販看到警察要跑，擋路+逃漏稅啊」、「我之前直接打110叫警察來處理」、「我也超討厭那攤！一中街就已經超難找車位了，他直接把一大排停車位擋住，真的很難看他後面到底有沒有空位」、「上次遇過警察來，叫他們一整排全部收走」、「我大一的時候這攤就在了」、「這狀況好像很久了，超誇張，之前逛街路過就有在想，把攤位擺這後面的機車怎麼出入啊，沒想到現在還是這樣」。