　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這輛Gogoro塞6電池！他驚嘆「跑得比別人久」…網曝真實原因

▲網友分享在路上看見一台「電池富翁」Gogoro。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

▲網友分享在路上看見一輛「電池富翁」Gogoro。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨環保意識抬頭，電動機車越來越常見，而「狗狗肉」（Gogoro）也越來越多人騎。一名網友分享在路上看見一台「電池富翁」Gogoro，除了車廂內的2個電池，還在車後「加裝4顆」，讓他直呼「這隻『狗』怎麼比別隻跑的更遠更久」？引來專業網友神解答。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，分享了他在路上看見的「電池富翁」Gogoro，只見這輛Gogoro車主竟在後車廂「加裝4顆電池」，加上車廂內的兩顆後，等於整台車有6電池，電力滿滿，讓原PO不禁大嘆「這隻狗怎麼比別隻跑的更遠更久」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出不少人幽默回覆，「電池擺渡人」、「Gogoro想騎出台北就要這樣改」、「送瓦斯的外面經常看到，這送電池的還是頭一回看見」、「環島嗎?」、「沒事他是小蜜蜂」、「電池富翁？」、「環島或跑山用⋯」、「想騎到撒哈拉沙漠嗎？」。

其中，有前員工出面幫大家解惑，表示其實騎士的真實身份為「電池調度員」，「那是goshare外勤公務車，一車可以載6顆電池，腳踏那2顆、後面4顆，風吹日曬雨淋都要在外面騎至少6、7個小時的車，工作內容大致上是去幫電量過低的Goshare換電」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
文彬逝世親妹首發聲！　手寫信曝光粉絲看哭
快訊／新冠要降級了！指揮中心明召開記者會說明
明中南部有大雨！入夜雨彈轟半個台灣
快訊／國防部公布「中共航母山東號」空拍照　距鵝鑾鼻120浬
太扯！三寶女騎士衝平交道「攔停太魯閣」　最重罰9萬+吊照
快訊／嘉義3死慘劇解剖結果曝　一刀割喉奪兒命...父墜樓斷頸
出現4公里「牡蠣海岸」！　保鮮期有限快來撿

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

母親節蛋糕戰！85度C、台中福華搶推造型蛋糕　長榮買1捐1做公益

6連霸議員送近萬顆雞蛋！結頭菜、白米一併給　領取條件看這裡

這輛Gogoro塞6電池！他驚嘆「跑得比別人久」…網曝真實原因

合歡山杜鵑花況不到2成！假日高乘載管制　山路泥濘賞花客小心

懷孕後「老公完全不敢碰」　她只能偷偷來：覺得我沒魅力了？

明中南部午後有大雨！入夜雨彈轟半個台灣　勞動節連假先濕後乾

一中街「1亂象」惹怒機車族！她被封印超尷尬　釣出一票苦主

電子發票其實超毒！專家示警「濕手拿它更危險」：滿滿雙酚A

新冠快降級了！王必勝證實陳建仁「明到指揮中心開會討論」

啊ㄍㄧㄣˇ是叫誰？他再求救「舅公的老婆」怎喊　正確讀音曝

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

誤信投資詐騙2800萬飛了！　退休會計師堅持再匯478萬

母親節蛋糕戰！85度C、台中福華搶推造型蛋糕　長榮買1捐1做公益

6連霸議員送近萬顆雞蛋！結頭菜、白米一併給　領取條件看這裡

這輛Gogoro塞6電池！他驚嘆「跑得比別人久」…網曝真實原因

合歡山杜鵑花況不到2成！假日高乘載管制　山路泥濘賞花客小心

懷孕後「老公完全不敢碰」　她只能偷偷來：覺得我沒魅力了？

明中南部午後有大雨！入夜雨彈轟半個台灣　勞動節連假先濕後乾

一中街「1亂象」惹怒機車族！她被封印超尷尬　釣出一票苦主

電子發票其實超毒！專家示警「濕手拿它更危險」：滿滿雙酚A

新冠快降級了！王必勝證實陳建仁「明到指揮中心開會討論」

啊ㄍㄧㄣˇ是叫誰？他再求救「舅公的老婆」怎喊　正確讀音曝

李多慧5月1日來台！完整班表公布　要配上「勝利妖精」封號

落選從「0」出發　李超升一軍好開心「在房間小碎步」

癌末「含淚送養24貓」剩一隻找家　媽收滿滿關心感動：謝謝大家

母親節蛋糕戰！85度C、台中福華搶推造型蛋糕　長榮買1捐1做公益

開車「誤綁架」鹿寶寶　趕緊送回發現地才發現媽媽等好久了

「福壽100%純芥花油」出包！驗出「反式脂肪」標示不實

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

6連霸議員送近萬顆雞蛋！結頭菜、白米一併給　領取條件看這裡

文秀雅痛失文彬首發聲！　「連哥哥的份努力活下去」承諾：不會再哭了

快訊／新冠要降級了！指揮中心明下午4點召開記者會說明

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

生活熱門新聞

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

高雄3國小「全校不足40生」確定掰了！

忘帶悠遊卡！她意外發現「北捷隱藏服務」

水氣突襲！今有雨下波降8℃　連假天氣出爐

王婉諭淚訴思念：小燈泡11歲生日快樂

庭院地板躺「絕美小綠葉」　網驚：快通報

白天驟降6度　半個台灣一片藍濕透

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

大力阿嬤再現西門町！禁停區推倒機車

點外送給女友卻是「她哥收的」！男客回1句綠炸

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

女友血拚5小時！母單男「半年存款沒了」崩潰

台南四草出現4公里「牡蠣海岸」　蚵民心淌血

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

更多熱門

相關新聞

Gogoro進軍菲律賓今年第4季開賣

Gogoro進軍菲律賓今年第4季開賣

Gogoro今（24）日宣布，將與菲律賓Globe集團旗下917Ventures企業創投、以及當地規模最大的企業集團Ayala展開合作，正式將Gogoro電動機車和電池交換系統導入菲律賓，預計將在今年第4季從馬尼拉大都會區展開販售，這也意味著繼台灣之後，菲律賓將會是第2個一般民眾能夠真正買到並使用Gogoro的市場

溜滑梯沙坑插樹枝　路人嚇：暗殺公園？

溜滑梯沙坑插樹枝　路人嚇：暗殺公園？

移工騎電動機車誤上國道　擦撞貨車送醫

移工騎電動機車誤上國道　擦撞貨車送醫

寧德時代發表「新電池技術」

寧德時代發表「新電池技術」

台灣特斯拉Model S穿新衣亮相

台灣特斯拉Model S穿新衣亮相

關鍵字：

路上觀察學院Gogoro電動機車電池

讀者迴響

熱門新聞

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

摩鐵狂歡5hrs！金毛男曝「魚訊花錢叫來的」

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

高雄3國小「全校不足40生」確定掰了！

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

愛吃「國民早餐」！男大生4個月後慘洗腎　致病關鍵曝

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面