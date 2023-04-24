這輛Gogoro塞6電池！他驚嘆「跑得比別人久」…網曝真實原因

▲網友分享在路上看見一輛「電池富翁」Gogoro。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨環保意識抬頭，電動機車越來越常見，而「狗狗肉」（Gogoro）也越來越多人騎。一名網友分享在路上看見一台「電池富翁」Gogoro，除了車廂內的2個電池，還在車後「加裝4顆」，讓他直呼「這隻『狗』怎麼比別隻跑的更遠更久」？引來專業網友神解答。

一名網友在臉書社團「 路上觀察學院 」發文，分享了他在路上看見的「電池富翁」Gogoro，只見這輛Gogoro車主竟在後車廂「加裝4顆電池」，加上車廂內的兩顆後，等於整台車有6電池，電力滿滿，讓原PO不禁大嘆「這隻狗怎麼比別隻跑的更遠更久」。

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貼文一出不少人幽默回覆，「電池擺渡人」、「Gogoro想騎出台北就要這樣改」、「送瓦斯的外面經常看到，這送電池的還是頭一回看見」、「環島嗎?」、「沒事他是小蜜蜂」、「電池富翁？」、「環島或跑山用⋯」、「想騎到撒哈拉沙漠嗎？」。

其中，有前員工出面幫大家解惑，表示其實騎士的真實身份為「電池調度員」，「那是goshare外勤公務車，一車可以載6顆電池，腳踏那2顆、後面4顆，風吹日曬雨淋都要在外面騎至少6、7個小時的車，工作內容大致上是去幫電量過低的Goshare換電」。

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