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社會 社會焦點 保障人權

搭公車遇鄰座男打手槍！她崩潰提告　律師竟嗆：噁心還看10分鐘

▲▼巴士,公車,座椅。（示意圖／達志影像）

▲女子搭公車時，隔壁男子公然打手槍。（示意圖／達志影像）

記者黃資真／台北報導

台北一名女子搭公車時瞥見隔壁的方姓男子打手槍，她等到車子下國道後，趕緊通報司機。而方男不僅否認犯罪，律師竟稱「覺得噁心就不要看，卻看了10幾分鐘」。台北地院不採信方男與辯護人辯詞，依公然猥褻罪處2月，得易科罰金。

判決指出，女子去年3月15日搭公車，坐在最後一排座位的左側靠窗處，方男則坐在她的右邊，公車行經圓山交流道時，女子一瞥發現方男徒手將生殖器掏出、勃起時不斷上下套弄。

女子表示，她看到當下腦袋一片空白，趕緊傳訊息跟老公說，且當時車子還開在國道上，乘客無法起身，等了10幾20分鐘後，趁有人要在高公局下車空檔，趕緊衝到最前面跟司機說，司機才報警。

審理時方男辯稱，他因為生病很難受，當時中風頭很暈，前1天因母親過世在殯儀館，整晚都沒睡覺，他還有尿失禁，才會用手去壓著生殖器，希望不要尿出來，當時也有遮著，沒有意圖給人看。

辯護律師則稱，一般女孩子若旁邊男人在觸碰生殖器，一定馬上站起來要司機報警，若覺得很噁心就不要看，她居然還去看了10幾20分鐘，真的與常情不符，「我雖不是女孩子，但用餘光覺得很噁心，還盯著他看，覺得不可思議，還不報警。」

法官認為，女子與方男互不相識，沒有誣陷必要，倘女子欲離開座位，必須跨越方男，但又擔心遭攻擊，處境猶如「被困住」，且正常人如尿急，不會將生殖器露出、甚至抓握減緩尿意，如果有不定期如廁的生理需求，理應於搭車前先行如廁，或穿戴成人紙尿布因應，因此不採信方男辯詞，依公然猥褻罪處有期徒刑2月，得易科罰金。可上訴。

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