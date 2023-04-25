停車場「漲6成」最高收費驚呆！他怒拒停　一票不挺：你乾脆別買車

▲停車場調整收費標準。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

「以前一天才30元，現在暴漲6成！」一名網友發文表示，日前鄰居氣憤抱怨，說附近的停車場漲價了，決定拒停。聞言，他不禁臉上三條線，也直喊要抵制就抵制，這樣以後他們家有訪客就好停車了。停車場的收費方式曝光後，不少網友都直喊太佛心！

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出某停車場的收費方式，從圖片可見，「調整前」的基本費率為30分鐘10元、最高收費為入場24小時最高30元。不過，自4月18日起調整最高收費，變成入場24小時最高50元。

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看到停車場調整收費標準，鄰居便氣憤直呼，「附近露天停車場漲價了，以後不去停了！」以前一天只要30元，現在卻變成50元，「暴漲6成！」

▲不少網友都覺得價格太佛心。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

聽到這席話，原PO則不禁直呼，「好吧，你們繼續去抵制吧，這樣我家以後有訪客就好停車了！」

貼文曝光後，不少網友也留言表示，「新北？這根本佛心吧，超便宜」、「一天最多50元超便宜」、「台中有半小時50元的，超扯」、「停車場有很多都是在養地，不停他們也不會有損失」、「我們蘆洲12小時200元，叫什麼叫，50元停一天還嫌貴，乾脆不要買車」、「一天50元還要X腰，有毛病嗎」、「一天最高50元還嫌，他們可以把車賣掉了」。

依照片查詢，該停車場位在新北市樹林區佳園路三段，其採車牌辨識入場，能臨停也能月租，月租費用為900元，不過詳細費用仍以停車場現場公告為主。