　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

眾議院兵推「8萬解放軍」登陸台灣　前大使曝美國真實目的

▲▼解放軍。（圖／中國軍網）

▲美國眾議院兵推顯示，一但台海發生戰爭，解放軍將有8萬人登陸台灣。。（圖／中國軍網）

記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」，19日起兵推模擬中國攻打台灣的場景，結果顯示台海戰爭將不會只有海戰與空戰，會有8萬解放軍登陸台灣。對此前大使介文汲23日就分析，「美國現在不斷地在炒作戰爭，現在的作法就是把鬥志挑起來，把兩邊可能戰爭的因素提高，另外一方面趕快加強台灣的整個作戰，才能夠打得久一點。」

介文汲23日在政論節目《新聞大白話》中直言，「美國不會協助（台灣打仗）啊」將來兩岸發生戰爭美國的駐台模式，就完全是烏克蘭模式，給你外交、經濟各方面的援助，就是不會出一兵一卒。

介文汲說，美國的軍隊是要保護美國本土，如果在外面招惹的一些事情，導致美國本土受攻擊，這是符合美國利益嗎？美國的整個國防要保本土的，它難道將來要為了台灣，冒著國內的大城市被核子武器整個毀滅的風險嗎？根本不可能冒這種風險，所以不要做夢了，美國不會出一兵一卒。

介文汲認為，美國現在不斷炒作戰爭，就是要蔡英文自己去打這場戰爭，美國現在的作法就是把鬥志挑起來，把兩邊可能戰爭的因素提高，另外一方面趕快加強台灣的作戰能力，才能夠打得久一點。

介文汲強調，親自參戰絕對不是美國的選項，100%不可能的，甚至日本更沒有實力參戰，出雲號滿水2.7萬噸，它最多能夠艦載10至18架的F-35B的戰鬥機，垂直起降的都不是重型戰鬥機，載彈量跟殲-15差遠了。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／害「2女暴斃」棄屍樓梯間　金毛男遭聲押禁見
全台最美高架橋驚見「無臉男」橫躺！ 　網轟：有夠蠢
搭公車遇噁男打手槍！律師反嗆：噁心還看10分鐘
SpaceX星艦火箭升空後爆炸　德州發射場遭受重創
養20年兒子非親生！人夫布局7年復仇
娶越南新娘卻悲劇「半年70萬沒了」　他揭殘酷內幕心碎
股民注意！「這14檔」上市股太會漲　被列注意股

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

眾議院兵推「8萬解放軍」登陸台灣　前大使曝美國真實目的

美國眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣　美軍擊沉80艘共艦

西班牙軍援烏克蘭　6輛「豹2A4型戰車」運往波蘭

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

眾議院兵推「8萬解放軍」登陸台灣　前大使曝美國真實目的

美國眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣　美軍擊沉80艘共艦

西班牙軍援烏克蘭　6輛「豹2A4型戰車」運往波蘭

國小軟聯／華勛陳木巧上演無安打比賽　台彩盃經驗幫助大

Steam類魂新作《迷失之刃》褒貶不一　戰鬥操作太笨重挨批

快訊／金毛男摩鐵開毒趴　害「2少女暴斃」棄屍樓梯間！遭聲押禁見

盧沙野質疑前蘇聯國家主權　波羅的海3國召見中國代表

北市進出口公會一團80人訪基隆關　關務長陳世鋒親自接待

小7第6711店「千塘門市」曝光！打造「均一價59元專區」還有果汁吧

相差22歲投打對決　黃保羅生涯首K賞林智勝

全台最美高架橋驚見「無臉男」！ 網轟：有夠蠢　警方說話了

鐘炫粉絲在文彬追悼空間留整袋巧克力！　暖心紙條「開頭第一句」就惹淚

Steam竟有遊戲售價破萬超奇葩　專家點名三款作品「荷包不足別買」

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

軍武熱門新聞

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

兵推8萬解放軍登陸台灣　前大使曝美國目的

「航母殺手」在台灣！　中科院最強剋星大揭密

殲-20隊長：駕駛戰機「俯瞰祖國寶島」

西班牙援烏　6輛豹2A4型戰車運往波蘭

防北韓軍事偵察衛星　日自衛隊做攔截準備

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

俄軍投放FAB-500巨型炸彈　奪取巴赫姆特2區

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

陸評：搶陣位F-16V比殲-16具優勢

055A安裝全球第一門實戰化電磁炮

052D和外艦對峙47hr魚雷主砲上膛

入伍訓練380小時菜單曝光：射擊不只6發臥射

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

更多熱門

相關新聞

韓企業界隨尹錫悅訪美　盼解決晶片補助爭議

韓企業界隨尹錫悅訪美　盼解決晶片補助爭議

南韓總統尹錫悅夫婦今（24）日下午搭乘「空軍一號」專機啟程訪美，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源等122名財界人士隨行，出席當地投資宣告儀式、經濟論壇和圓桌會議。全球矚目美韓峰會能否影響東北亞軍事安全；然而南韓內部卻關注，尹錫悅出訪是否能為南韓的半導體、電池產業在美國取得一絲談判空間。

俄羅斯出動反潛驅逐艦在日本海實施軍演

俄羅斯出動反潛驅逐艦在日本海實施軍演

劇痛以為腎結石　18歲女送醫意外「生下女兒」

劇痛以為腎結石　18歲女送醫意外「生下女兒」

南韓要求美國以核武「報復」來自北韓的攻擊

南韓要求美國以核武「報復」來自北韓的攻擊

狂開48公里　女發現小狗「卡引擎」嚇壞

狂開48公里　女發現小狗「卡引擎」嚇壞

關鍵字：

眾議院兵棋推演兵推介文汲北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

摩鐵狂歡5hrs！金毛男曝「魚訊花錢叫來的」

達美樂「披薩便當」限時下殺99元

高雄3國小「全校不足40生」確定掰了！

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

愛吃「國民早餐」！男大生4個月後慘洗腎　致病關鍵曝

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面