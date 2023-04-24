眾議院兵推「8萬解放軍」登陸台灣　前大使曝美國真實目的

▲美國眾議院兵推顯示，一但台海發生戰爭，解放軍將有8萬人登陸台灣。。（圖／中國軍網）



記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」，19日起兵推模擬中國攻打台灣的場景，結果顯示台海戰爭將不會只有海戰與空戰，會有8萬解放軍登陸台灣。對此前大使介文汲23日就分析，「美國現在不斷地在炒作戰爭，現在的作法就是把鬥志挑起來，把兩邊可能戰爭的因素提高，另外一方面趕快加強台灣的整個作戰，才能夠打得久一點。」

介文汲23日在政論節目《新聞大白話》中直言，「美國不會協助（台灣打仗）啊」將來兩岸發生戰爭美國的駐台模式，就完全是烏克蘭模式，給你外交、經濟各方面的援助，就是不會出一兵一卒。

介文汲說，美國的軍隊是要保護美國本土，如果在外面招惹的一些事情，導致美國本土受攻擊，這是符合美國利益嗎？美國的整個國防要保本土的，它難道將來要為了台灣，冒著國內的大城市被核子武器整個毀滅的風險嗎？根本不可能冒這種風險，所以不要做夢了，美國不會出一兵一卒。

介文汲認為，美國現在不斷炒作戰爭，就是要蔡英文自己去打這場戰爭，美國現在的作法就是把鬥志挑起來，把兩邊可能戰爭的因素提高，另外一方面趕快加強台灣的作戰能力，才能夠打得久一點。

介文汲強調，親自參戰絕對不是美國的選項，100%不可能的，甚至日本更沒有實力參戰，出雲號滿水2.7萬噸，它最多能夠艦載10至18架的F-35B的戰鬥機，垂直起降的都不是重型戰鬥機，載彈量跟殲-15差遠了。