素食減碳又節水！花蓮稅務局週三不吃肉　店家提供美味蔬食餐

▲花蓮稅務局訂定每週三為「無肉蔬食日」，不吃肉多吃蔬果及豆類等健康食物。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣地方稅務局為響應縣長徐榛蔚的淨零碳排永續施政方針，訂定每週三為地方稅務局「無肉蔬食日」，邀請各科室同仁每週三不吃肉、多吃蔬果及豆類等健康無負擔食物。

經統計，一位成年人一天不吃肉，可降低畜牧業的肉品市場需求，相當於減少了2,280克二氧化碳排放，更為環境省下20次淋浴的水量！

▲VO2蔬氧訂餐平台與花蓮20多間蔬食店家合作，提供多樣的美味餐點，供餐均使用環保餐盒。

局長呂玉枝認為，每週一日蔬食餐除可減少食用肉品所製造的溫室氣體排放並降低碳足跡，更能提昇每日蔬菜攝取量促進健康，輕鬆享受無肉日對人類健康及友善環境的雙重效益。

另外，地方稅務局加入由慈濟基金會及慈濟科技大學推行之「VO2蔬氧訂餐平台」，平台與花蓮縣20多間蔬食店家合作，提供多樣的美味餐點，單次稅務局同仁即有80多筆用餐訂單！由於員工反應熱烈，局長呂玉枝表示未來將持續發起少肉多蔬揪團訂餐活動，讓員工享用低碳、無塑又健康的午餐！

VO2蔬氧供餐均使用環保餐盒，符合地方稅務局積極推廣「不使用一次性餐具政策」，倡導不使用免洗筷、塑膠湯匙等一次性餐具，盼能藉改變用餐習慣回饋大地，用吃守護家園與氣候，打造花蓮低碳、永續城市。