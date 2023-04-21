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台灣大車隊靠AI研發神系統　「預測叫車熱點」年減5億磅碳排

▲▼台灣大車隊計程車年減碳排約等於3千8百座大安森林公園一年的碳吸收量。（圖／55688集團）

▲台灣大車隊計程車年減碳排約等於3千8百座大安森林公園一年的碳吸收量。（圖／55688集團）

記者李姿慧／台北報導

全球氣候異常造成問題日益嚴重，為響應減碳，台灣大車隊研發「AI預測叫車熱點模型」系統，透過AI協助，可即時找出叫車熱點，平均6分鐘就可媒合乘客和計程車，減少計程車在路上空車繞行攬客，一年可減少5億磅碳排。

55688集團表示，今年世界地球日立下明確目標，要在2024年讓旗下台灣大車隊的節能減碳計程車包含電動車與油電車突破1萬台，即日起在55688 APP提供「節能減碳車」叫車選項，加上業界首創的AI預測叫車熱點模型，目前為台灣每年減少5億磅碳排量，相當種2千3百萬棵樹木，約3千8百座大安森林公園的碳吸收量，要讓台灣計程車業被世界看見。

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55688集團執行長林念臻表示，55688台灣大車隊重視運輸減碳及企業永續發展，軟硬體雙管齊下進行革新轉型，硬體方面持續提升車隊內電動車與油電車數量，總車數佔比從2021年26%成長到目前的31%，數量已破7千台，其中Tesla電動車有100台，是全台最大節能減碳車隊。

林念臻指出，期許2024年將減碳車數量衝破1萬台，此外，為響應今年4月22日世界地球日，即日起55688 APP將提供「節能減碳車」選項，透過這項服務，消費者可以指定乘坐電動車以及油電混合車，攜手用實際行動愛護地球。

▲▼台灣大車隊計程車年減碳排約等於3千8百座大安森林公園一年的碳吸收量。（圖／55688集團）

▲台灣大車隊計程車透過「AI預測叫車熱點模型」，減少路上空車行駛。（圖／55688集團）

另55688集團也研發「AI預測叫車熱點模型」系統，為減少碳排做出貢獻。林念臻表示，過去計程車司機要長時間在街道上繞行攬客，增加許多非必要油耗成本與碳排放。如今台灣大車隊經由AI熱點系統協助，即時找出附近的叫車熱區，平均6分鐘即可迅速媒合乘客與計程車兩端。

林念臻表示，使用該系統計程車司機每天平均減少1小時的空車時間，油耗成本每月減少5,000元，碳排每月減少1,851磅，以台灣大車隊目前共2萬3千台計程車計算，一年共可減少5億磅碳排。

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