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社會 社會焦點 保障人權

1250ml及2000ml蘋菓西打不能賣！下架4千罐　違者最高罰300萬

記者楊淑媛、郭玗潔／桃園報導

日前桃園市衛生局前往大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠進行查核，結果發現該公司生產的「蘋菓西打」飲料有不明白色沉澱物，立即啟動全面稽查行動。衛生局表示，自4月23日(週日)零時起，市售食品通路商不得再販售「1250ml及2000ml蘋菓西打」，違反規定將依食品安全衛生管理法第47條規定處3萬至300萬元罰鍰。

▲▼桃園市衛生局查出「蘋果西打」有白色沉澱物，勒令自4月23日(週日)零時起，市售食品通路商不得再販售「1250ml及2000ml蘋菓西打」。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園市衛生局勒令自4月23日(週日)零時起，市售食品通路商不得再販售「1250ml及2000ml蘋菓西打」。（圖／記者楊淑媛翻攝）

桃園市衛生局21日查出「蘋菓西打」有白色不明沉澱物後，本周末再動員30人稽查小組，前往桃園平鎮區工廠，確認問題產線已暫停生產，現場封存的4萬1237罐產品數量封條完整。

▲▼桃園市衛生局今（21）日前往大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠進行查核，結果發現飲料成品果真有白色不明沉澱物。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

同時，稽查小組也到大賣場、超市、便利商店、傳統商店、中式宴席餐廳及經銷商等場域，合計查核87家，疑慮產品已下架，總計下架4118罐 (8164公斤)。此外，衛生局透過食品業者登錄系統資訊，發出電子郵件即時通知10,000家餐飲業者，確保所有疑慮產品全數下架，守護民眾的飲食安全。

衛生局再次提醒，自4月23日(週日)零時起，市售食品通路商不得再販售「1250ml及2000ml蘋菓西打」，違反規定將依食品安全衛生管理法第47條規定處3萬至300萬元罰鍰。另消費者可憑今(112)年4月23日前之發票或商品向原購買通路辦理退貨退費，亦可透過大西洋公司退貨專線0800-241-548以及(02)2982-0061辦理退貨退費，衛生局提醒民眾若發現違規事件，可撥打0800-285-000及全國食安專線1919，共同維護食品安全。

▲▼桃園市衛生局今（21）日前往大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠進行查核，結果發現飲料成品果真有白色不明沉澱物。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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