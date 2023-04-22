陳福海入民眾黨被譏「海什麼顏色」　陳玉珍獻聲《聽海》：莫測高深

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門縣長陳福海去年底九合一選舉以無黨籍參選，並順利連任，日前卻低調加入民眾黨，今（22）日金門舉辦金寧鄉石蚵文化季，立委陳玉珍也開心與千人體驗剝蚵、嚐鮮樂趣。被問到陳福海加入民眾黨的看法，陳玉珍表示她今天看新聞才知道這個消息，她也輕鬆說「海」本來就是莫測高深，但只要是為金門好、都好。

▲立委陳玉珍拿著梗圖談陳福海加入民眾黨，笑說「金門人很有創意」。（圖／記者林名揚翻攝）



陳玉珍今天回到金門參加千人剝蚵體驗，好心情溢於言表，記者詢問她會對縣長陳福海加入民眾黨感到意外嗎？她輕鬆表示只要是為金門好的話都好，她笑著說「海哥為人本來就是多彩多姿、經驗豐富」，緩頰說陳福海目前應該也還是親民黨黨員，加入同屬於柔性政黨的民眾黨，現在有2個身分，努力想替金門爭取各個政黨的支持而「獻身」，也是相當辛苦。

▲金門縣長陳福海日前悄悄加入民眾黨，網路出現創意梗圖。（圖／記者林名揚翻攝）



陳玉珍也打趣道，「海」比較莫測高深，超出她的理解，今天回到金門看了報導才知道，而金門數個相關社群近日瘋傳民眾做的「陳福海梗圖」，裡面出現了張惠妹名曲「聽海」的經典歌詞：「寫信告訴我，今天的海是什麼顏色」，陳玉珍還愉悅地當場獻聲了一段，笑著稱讚「金門人很有創意」。

談到明年的立委大選，陳玉珍面對可能的勁敵表示不擔心，「有信心、要小心、繼續拚」，希望能繼續為金門的鄉親奮鬥打拼。