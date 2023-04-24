北市明起再開新冠疫苗預約！有2.6萬劑次世代　不限戶籍地接種送快篩

國內持續解封，政府也不斷呼籲疫苗加一，預防感染後重症。新北市衛生局今也公布疫苗系統第34期預約，時間為4月19日至4月21日每日上午9時至晚上8時，且設籍「新北市65歲以上長者」和「55歲以上具原住民身分者」，只要在4月30日前接種站接種，可領取價值500元禮劵1份及COVID-19家用快篩試劑共4劑。