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北市明起再開新冠疫苗預約！有2.6萬劑次世代　不限戶籍地接種送快篩

▲▼BA.5 BA.4莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市下一期新冠疫苗將提供2.6萬名次世代名額。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布新冠疫苗接種預約平台第61期預約資訊，將在明（25日）開放預約，本次提供逾4萬個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4/5提供2萬6,000個名額。另外，只要50歲以上民眾接種，就送快篩5劑，不限戶籍地。

台北市衛生局疾管科專委紀玉秋指出，第61期預約將自4月25日（二）至28日（五）上午9時至晚上9時開放，疫苗種類包含幼兒BNT（滿6個月-4歲）、幼兒莫德納（滿6個月-5歲）、兒童BNT（滿5歲-11歲）、兒童莫德納（滿6歲-11歲）、BNT（滿12歲以上）、Novavax（滿12歲以上）、兒童莫德納次世代BA.4/5（滿6歲-11歲，限追加劑）、莫德納次世代BA.4/5（滿12歲以上，限追加劑），接種日期為112年5月1日至5月7日。

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紀玉秋提醒，近期防疫政策逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對COVID-19 BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，呼籲民眾一起參與「疫苗加一」活動，凡50歲以上民眾（不限戶籍地）在台北市合約醫療院所完成接種COVID-19疫苗任一劑次，4月30日前（或送完為止）即提供5劑家用快篩試劑。

民眾前往接種時攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。如有疫苗接種及防疫相關問題可查閱台北市COVID-19防疫專區網頁
 

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