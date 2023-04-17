北市再開新冠疫苗「次世代有3萬多名額」　50歲以上接種送5劑快篩

▲防疫大解封，政府仍持續呼籲接種新冠疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

今（17）日起實施放寬公共運輸戴口罩規定，但因仍有BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株威脅，政府也不斷呼籲疫苗加一活動。台北市衛生局今公布第60期疫苗預約資訊，本期共提供逾4萬個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4/5提供3萬餘個名額。

台北市衛生局疾管科專委紀玉秋指出，台北市新冠疫苗接種預約平台第60期將自18日（二）至21日（五）上午9時至晚上9時開放預約，疫苗種類包含幼兒BNT（滿6個月-4歲）、幼兒莫德納（滿6個月-5歲）、兒童BNT（滿5歲-11歲）、兒童莫德納（滿6歲-11歲）、BNT（滿12歲以上）、Novavax（滿12歲以上）、兒童莫德納次世代BA.4/5（滿6歲-11歲，限追加劑）、莫德納次世代BA.4/5（滿12歲以上，限追加劑），接種日期為112年4月24日至4月30日。

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近期防疫政策逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對COVID-19 BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力。紀玉秋也提到，凡50歲以上民眾（不限戶籍地）在北市合約醫療院所完成接種COVID-19疫苗任一劑次，4月30日前就送5劑家用快篩試劑，送完為止。

紀玉秋提醒，近期重症對象多未曾接種疫苗或未完成基礎劑接種，尤其65歲以上長者，可儘速前往接種，提升預防保護力，民眾前往接種時攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

另外，指揮中心日前也已公告自今（17）日起放寬口罩佩戴規定，除醫療照護機構、救護車等場合外，其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩，仍提醒民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節等個人防護措施，維護自身及他人健康。

