▲「疫苗+1」累計52.8萬人次接種，300萬劑莫德納疫苗9月屆效。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情趨緩，指揮中心持續推動「疫苗+1」新冠疫苗加強催種活動，今（13）日公布最新接種結果，3/6至4/12累計接種52.8萬人次，其中莫德納次世代疫苗接種45.6萬人次，基礎劑4.3萬人次。指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，去年進貨的2千萬劑莫德納疫苗，約有300萬劑將於今年9月屆效，民眾有需求可隨時預約施打。

指揮中心在2021年期間與莫德納簽訂2年3500萬劑合約，今年約有1800萬劑未到貨，去年採購的疫苗也有300萬劑未打完，將於9月至10月屆效，其中包括BA.4/BA.5雙價次世代疫苗。

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指揮官王必勝補充，疫苗是防疫上必要的備品，過去台灣也經歷疫苗短缺時期，簽訂合約是為了因應有新的病毒或疫情轉變時臨時增加的需求量，適當儲備疫苗也是指揮中心和疾管署必要作為。

▲指揮中心4/13說明疫苗接種情形。（圖／指揮中心提供）

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於3月22日通過幼兒莫德納次世代疫苗接種建議，指揮中心已採購13萬劑幼兒莫德納COVID-19雙價BA.4/5次世代疫苗，首批將於周日到貨，預計5月初開放接種。

根據指揮中心統計，1/1至4/12國人6歲以上接種莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗約200.2萬人次。指揮中心發言人羅一鈞提醒，目前幼童疫苗未開放混打，該措施不適用於6個月至未滿5歲、完成BNT幼兒劑型基礎劑接種兒童，該對象仍依現行建議，以BNT幼兒完成3劑疫苗。

▲指揮中心說明幼童新冠疫苗追加劑接種建議。（圖／指揮中心提供）